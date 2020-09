कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) से जारी ‘जुबानी जंग’ के बीच कंगना को ‘Y’ कैटगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है. हालांकि कंगना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब शिवसेना (Shiv Sena) ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से करने पर कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. इसके साथ-साथ उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर FIR की भी मांग की है. Also Read - कंगना को असहमत होने का हक, लेकिन मुंबई को पीओके कहना बचकाना हरकत

Maharashtra: Shiv Sena IT Cell files a complaint at Shrinagar Police Station in Thane against Kangana Ranaut seeking FIR against her under 'charges of sedition for her Pakistan occupied Kashmir (PoK) analogy for Mumbai'. pic.twitter.com/wiiFkWBIFm Also Read - 'कंगना रनौत भी ड्रग लेती थीं, आखिर कौन करता था सप्लाई, इसकी भी...'

— ANI (@ANI) September 8, 2020 Also Read - कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस पर BMC का छापा, 'मणिकर्णिका' बोलीं- मेरे सपने के टूटने का वक्त आ गया