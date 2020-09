नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र की शिवसेना पार्टी के नेता संजय राउत और बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कंगना रनौत के बीच तीखे बयानों को लेकर सियासत गर्मा गई है. दोनों के बीच जुबानी जंग से बढ़े विवाद के आज जब कंगना से उनके खिलाफ शिवसेना नेता राउत की टिप्‍पणी पर मीडियाकर्मियों ने प्रतिक्रया मांगी तो उन्‍होंने कहा,” मैं अभी कुछ भी नहीं कहूंगी.” Also Read - महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बड़ा बयान, कंगना के खिलाफ ड्रग मामले की जांच करेगी मुंबई पुलिस

बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है और उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से की थी. रनौत ने ट्वीट किया था, ”मुंबई में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जैसा महसूस क्यों हो रहा है?” उन्होंने एक सितंबर की एक खबर भी टैग की थी, जिसमें राउत ने कथित रूप से कहा था कि रनौत को यदि मुंबई पुलिस से डर है तो उन्हें मुंबई वापस नहीं आना चाहिए.

शिवसेना के राज्यसभा सदस्य ने महाराष्ट्र सरकार से मुंबई पुलिस को बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी.

महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज कहा, हमारे विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में मुझे आज जो निवेदन किया उसके जवाब में मैंने बोला कि कंगना रनौत की शेखर सुमन के लड़के अध्ययन सुमन से दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू में बताया कि कंगना रनौत ड्रग लेती है.

As per request submitted by MLAs Sunil Prabhu & Pratap Sarnaik, I answered in Assembly & said that Kangana Ranaut had relations with Adhyayan Suman, who in an interview said she takes drugs & also forced him to. Mumbai Police will look into details of this: Maharashtra Home Min pic.twitter.com/4ztVcqtP71

— ANI (@ANI) September 8, 2020