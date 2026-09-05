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'इतनी निठल्ली हूं मैं...' बीच मीटिंग में अधिकारियों पर भड़कीं कंगना रनौत, जानिए क्या है पूरा मामला

कंगना रनौत ने मंडी की दिशा बैठक में अधिकारियों के काम पर नाराजगी जताई. उन्होंने सांसद निधि, सरकारी योजनाओं और जनता के पैसे के सही इस्तेमाल पर जोर दिया.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 5, 2026, 6:18 PM IST
Kangana Ranaut
बीच मीटिंग में अधिकारियों पर भड़कीं कंगना रनौत

हिमाचल प्रदेश के मंडी से BJP सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अधिकारियों पर नाराज नजर आईं. शनिवार को हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं और सांसद निधि से जुड़े कामों की समीक्षा की. इसी दौरान कंगना ने अधिकारियों से कई सवाल पूछे और काम में देरी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. बैठक में उनका कहना था कि सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचना चाहिए.

सांसद निधि खर्च न होने पर जताई नाराजगी

बैठक के दौरान कंगना रनौत ने सांसद निधि से जुड़े कामों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जनता का पैसा बहुत सोच-समझकर खर्च किया जाना चाहिए. उनके मुताबिक, अगर योजनाओं के लिए पैसा दिया जा रहा है तो उसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को यह भी समझाया कि विकास के काम सिर्फ कागजों में पूरे दिखने के बजाय जमीन पर भी नजर आने चाहिए. इसी दौरान उन्होंने व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई.

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बोलीं- जनता का पैसा गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए

कंगना ने अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का मकसद उन लोगों तक मदद पहुंचाना है, जिन्हें इसकी जरूरत है. उन्होंने सरकारी पैसे के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई और कहा कि जनता का पैसा गलत जगह नहीं जाना चाहिए. उन्होंने करीब 30 से 40 प्रतिशत जनता का पैसा गलत हाथों में जाने की बात भी कही. साथ ही उन्होंने योजनाओं की निगरानी और काम की जांच को और बेहतर बनाने की बात कही.

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काम की क्वालिटी और समय पर पूरा करने पर जोर

BJP सांसद ने अधिकारियों को कहा कि विकास योजनाओं को तय समय में पूरा करने के साथ काम की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए. उनका कहना था कि किसी योजना का फायदा तभी है, जब उसका लाभ गांवों और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे. उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी पैसे के इस्तेमाल में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए. अगर किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

पहले भी अधिकारियों को दे चुकी हैं चेतावनी

कंगना रनौत इससे पहले भी दिशा बैठक में अधिकारियों के कामकाज को लेकर नाराजगी जता चुकी हैं. अक्टूबर 2025 में हुई बैठक के दौरान भी उन्होंने अधिकारियों से बैठक को गंभीरता से लेने और विकास के काम में लापरवाही नहीं करने को कहा था. अब एक बार फिर उनके सख्त तेवरों के बाद सरकारी योजनाओं की निगरानी, सांसद निधि के इस्तेमाल और अधिकारियों की जवाबदेही का मुद्दा चर्चा में है. बैठक में कंगना का फोकस साफ तौर पर जनता के पैसे और विकास योजनाओं के सही इस्तेमाल पर रहा.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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