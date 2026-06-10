सालों बाद पटरी पर लौटी फेमस टॉय ट्रेन, यात्री फिर उठा सकेंगे खूबसूरत सफर का लुत्फ

Kangra Toy Train: चार साल बाद कांगड़ा वैली रेलवे फिर शुरू हो गई है. जानिए टॉय ट्रेन का किराया, टाइमिंग और खूबसूरत रूट के बारे में...

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kangra valley railway (Image: AI)

Kangra Toy Train: हिमाचल प्रदेश की मशहूर कांगड़ा वैली रेलवे एक बार फिर शुरू हो गई है. करीब चार साल तक बंद रहने के बाद इस ऐतिहासिक टॉय ट्रेन ने दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया है. यह रेलवे पंजाब के पठानकोट को हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर से जोड़ती है. ट्रेन सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खुशी का माहौल है. यह रेलवे अपने शानदार पहाड़ी नजारों और शांत सफर के लिए जानी जाती है.

2022 में बाढ़ से हुआ था नुकसान

साल 2022 के मानसून के दौरान चक्की नदी पर बने रेलवे पुल को भारी नुकसान पहुंचा था. तेज पानी के बहाव की वजह से रेल सेवा रोकनी पड़ी थी. इसके बाद पंजाब और हिमाचल के कई इलाकों के बीच सीधा रेल संपर्क बंद हो गया था. लंबे समय तक मरम्मत का काम चलने के बाद अब रेलवे ट्रैक पूरी तरह तैयार हो चुका है. हाल ही में सांसद अनुराग ठाकुर और राज्यसभा सांसद राजीव भारद्वाज ने कांगड़ा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सेवा फिर शुरू की.

यात्रियों के लिए सस्ता और सुविधाजनक

कांगड़ा वैली रेलवे सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी काफी जरूरी है. इस ट्रेन का किराया बस के मुकाबले बहुत कम है. जोगिंदरनगर तक बस से सफर करने पर करीब 392 रुपये खर्च हो सकते हैं, जबकि ट्रेन का टिकट लगभग 40 रुपये का है. ऐसे में यह रेलवे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी. ट्रेन सेवा बहाल होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

पहाड़ों के बीच मिलता है शानदार नजारा

कांगड़ा वैली रेलवे लगभग 164 किलोमीटर लंबी है और हिमाचल की सबसे लंबी टॉय ट्रेन मानी जाती है. ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1929 में शुरू हुई यह रेलवे कई प्रसिद्ध जगहों को जोड़ती है. सफर के दौरान यात्री ज्वालामुखी, बैजनाथ और पालमपुर जैसे शहरों से गुजरते हैं. रास्ते में पोंग डैम, ब्यास नदी, चाय के बागान, छोटे गांव और धौलाधार पर्वत श्रृंखला के खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि यह रेल मार्ग पर्यटकों के बीच खास पहचान रखता है.

शिमला टॉय ट्रेन से अलग है अनुभव

हिमाचल में कालका-शिमला टॉय ट्रेन काफी लोकप्रिय है, लेकिन कांगड़ा वैली रेलवे भी किसी से कम नहीं है. यह रेल लाइन 900 से ज्यादा पुलों से होकर गुजरती है और आसपास के प्राकृतिक नजारों का शानदार दृश्य दिखाती है. यहां सुरंगें कम हैं, इसलिए पूरे सफर में खुला और खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है. मानसून के बाद हरियाली बढ़ने से यह सफर और भी आकर्षक हो जाता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर शांत और यादगार पहाड़ी यात्रा करना चाहते हैं, तो कांगड़ा वैली रेलवे एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है.