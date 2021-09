Kanhaiya Kumar Joins Congress: सीपीआई (CPI) नेता और JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी (Jignesh Mewani) मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए. कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) और जिग्नेश ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मौजूदगी में कांग्रेस (Congress) का ‘हाथ’ थामा है.Also Read - कांग्रेस का 'हाथ' छोड़ने वाले गोवा के पूर्व CM लुइजिन्हो फलेरियो थामेंगे TMC का दामन

CPI leader Kanhaiya Kumar and Gujarat MLA Jignesh Mewani joins Congress in the presence of Rahul Gandhi in New Delhi pic.twitter.com/7t0tf8lqmp

उन्होंने कम्युनिस्ट विचारक रहे कुमारमंगलम की पुस्तक ‘कम्युनिस्ट्स इन कांग्रेस’ का हवाला दिया जिससे यह प्रतीत होता है कि वह पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं.

As Speculation abounds about certain Communist leaders joining @INCIndia it perhaps may be instructive to revisit a 1973 book ‘ Communists in Congress’ Kumarmanglam Thesis. The more things change the more they perhaps remain the same.

I re-read it todayhttps://t.co/iMSK8RqEiA

— Manish Tewari (@ManishTewari) September 28, 2021