कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, छात्र इकाई NSUI का बनाया प्रभारी

छात्र नेता से कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है. कांग्रेस ने कन्हैया कुमार छात्र इकाई NSUI का प्रभारी बना दिया. पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कन्हैया कुमार को यह जिम्मेदारी मिलने की जानकारी दी. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया, ‘कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कन्हैया कुमार को तत्काल प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) का AICC प्रभारी नियुक्त किया है.

Congress appoints Kanhaiya Kumar as the incharge of National Students Union of India (NSUI) pic.twitter.com/ARZ4ZgaOrP — ANI (@ANI) July 6, 2023