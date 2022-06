राजस्थान के उदयुपर (Udaipur of Rajasthan) में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट (Controversial Post on Social Media) करने के चलते एक टेलर कन्हैयालाल तेली की हत्या (Kanhaiya Lal Teli Tailor Murder) कर दी गई. हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल है. वहीं, दिन दहाड़े हुई इस नृशंस हत्या ने राजनीतिक हलकों में भी खूब हलचल पैदा कर दी है. कन्हैयालाल के हत्यारे नाप देने के बहाने उसके पास आए थे और उन्होंने हत्या के बाद वीडियो भी (Video after Murder) बनाया. वीडियो वायरल (video Viral) होते ही इलाके में भारी तनाव फैल गया. जिसके बाद सरकार को इंटरनेट सेवाओं पर रोक (Internet Suspend) लगानी पड़ी. फिलहाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि इस घटना से संबंधित किसी भी वीडियो को सोशल मीडिया पर न शेयर किया जाए. उन्होंने साथ ही हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है.Also Read - सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट को लेकर टेलर की हत्या के बाद उदयपुर में तनाव, इंटरनेट सेवा सस्पेंड

हत्या के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी पक्षों से शांति की अपील करते हुए ट्वीट किया कि वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे. उन्होंने घटना की निंदा भी की. गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘यह एक दुखद और शर्मनाक घटना है. देश में आज तनावपूर्ण माहौल है. पीएम और अमित शाह जी देश को संबोधित क्यों नहीं करते? लोगों में तनाव है. पीएम जनता को संबोधित करें और कहें कि ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने एक बार फिर से शांति की अपील की.’ Also Read - Rajasthan Murder Live Updates: उदयपुर में टेलर की हत्या के दोनों आरोपी गिरफ्तार, नुपूर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर किया था मर्डर

वहीं, हत्या के बाद मुख्यमंत्री गहलोत राजनैतिक विरोधियों समेत लोगों के निशाने पर आ गए हैं. देशभर में इस नृशंस हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग उठने लगी है. Also Read - जयपुर में सामने आया हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार बाइक सवारों ने मारी महिला को टक्कर

हिंदू सुरक्षित नहीं- पूनिया

हत्या के मामले को लेकर गहलोत सरकार पर करार हमला बोलते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, ‘उदयपुर में आज की घटना यह प्रमाणित करती है कि कांग्रेस के अशोक गहलोत के शासन में हिन्दु कहीं भी सुरक्षित नहीं है. मुख्यमंत्री और कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति का ही परिणाम है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और क़ानून का भय समाप्त हो गया है.’ पूनिया ने एक ट्वीट में लिखा, ‘ये अशोक जी की कैसी सरकार है, जहाँ कन्हैया लाल को किसी का समर्थन करने की आज़ादी नहीं मगर मोहम्मद रियाज़ को हत्या करने की आज़ादी है?. रियाज़ ने प्रधानमंत्री जी के प्रति भी हिंसक भावनाएँ दर्शायी है। रियाज़ को तुरंत हिरासत में लेकर उसके आतंकी सम्बन्धों की छानबीन होनी चाहिये.’

राठौड़ बोले- तालिबानी स्टेट बनने की राह पर राजस्थान

भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने ट्वीट किया, ‘कांग्रेस राज में तालिबानी स्टेट बनने की राह पर राजस्थान. कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टिकरण ने जेहादियों का दुस्साहस इतना बढ़ा दिया है कि वे खुलेआम हिंदुओं की हत्याएँ कर रहे हैं, PM को धमकी दे रहे हैं. यह अराजकता गहलोत सरकार द्वारा मजहब विशेष के उपद्रवियों को ढील देने का परिणाम है.’

राठौड़ ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ‘ उदयपुर की इस नृशंस घटना की जिम्मेदार गहलोत सरकार है. क्योंकि इस सरकार ने करौली दंगा के मुख्य दंगाई को खुला छोड़ा. टोंक में मौलाना ने हिंदुओं की गर्दन उतारने की धमकी दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई. यह हत्यारा भी वीडियो बनाकर नरसंहार की धमकी देता रहा, पर सरकार चुप्पी साधे रही.’

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी गहलोत सरकार पर गुस्सा प्रकट करते हुए ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, ‘उदयपुर के एक सीधे-सादे नागरिक की बर्बरता से हत्या और आरोपियों द्वारा वीडियो बनाकर अपराध स्वीकारना बताता है कि तुष्टिकरण सीमाएं लांघ जाए तो वातावरण खूनी वैमनस्य का शिकार हो जाता है.’