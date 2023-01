Kanjhawala Case Update: गृह मंत्रालय ने कंझावला केस में बड़ा एक्शन लिया है. गृह मंत्रालय ने कंझावला में युवती को कार से घसीटे जाने के मामले में गुरुवार को दिल्ली पुलिस को तीन PCR वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को सस्पेंड करने का निर्देश दिया. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को PCR वैन, जांच चौकी के पर्यवेक्षण अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है.

Kanjhawala death case | Taking cognisance of the report, the MHA has suggested the Delhi Police Commissioner suspend the police personnel deployed in three PCRs and at two police pickets, and take disciplinary action against them. — ANI (@ANI) January 12, 2023

विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने कहा कि उस रात ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया है ताकि दोषियों को सजा मिल सके.