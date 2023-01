Kanjhawala Death Case: कंझावला केस में आरोपियों के खिलाफ चलेगा हत्या का मुकदमा, दिल्ली पुलिस ने जोड़ी धारा

Kanjhawala Case Update: कंझावला केस में युवती को कार से घसीटने वाले आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा. दिल्ली पुलिस ने सभी 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का धारा जोड़ेगी. एक अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी. पुलिस ने बताया है कि फिजिकल, मौखिक, फोरेंसिक और दूसरे वैज्ञानिक साक्ष्यों के मिलने के बाद केस में हत्या की धारा को जोड़ने का फैसला लिया गया है.

Kanjhawala death case | After the collection of evidence, Police have added Section 302 IPC, in place of section 304 IPC: Sagar Preet Hooda, Special CP, Law & Order, Zone II, Delhi — ANI (@ANI) January 17, 2023