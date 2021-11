Kannur-Bengaluru Express derailed: कन्नूर-बेंगलुरु एक्सप्रेस के पांच डिब्बे तड़के करीब 3.50 बजे पटरी से उतर गए. बेंगलुरु डिवीजन के तोप्पुरी-सिवड़ी घंड में पहाड़ से बोल्डर (पत्थर) गिरने के कारण यह हादसा हुआ. हादसे से समय ट्रेन में 2348 यात्री सवार थे.Also Read - UP के 9 रेलवे स्टेशनों और अयोध्‍या समेत कई शहरों के मंदिरों को 6 दिसंबर को बम उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

Karnataka | Around 3.50 am today, 5 coaches of Kannur-Bengaluru Express derailed b/w Toppuru-Sivadi of Bengaluru Division,due sudden falling of boulders

on the train.All 2348 passengers on board are safe, no casualty/injury reported:South Western Railway (SWR)

(Photo source:SWR) pic.twitter.com/HGKwpZgVGU

