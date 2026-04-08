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Kanpur Clerks Demoted After Failing Typing Test 25 Wpm Rule

1 मिनट में 25 शब्द भी नहीं टाइप कर पाए क्लर्क, दो बार फेल होते ही छिन गई नौकरी- सीधा बना दिए गए चपरासी

कानपुर कलेक्ट्रेट में तीन जूनियर क्लर्क लगातार दो बार टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए. मिनट में 25 शब्द भी नहीं लिख पाने की वजह से तीनों को ही क्लर्क से सीधा चपरासी बना दिया गया.

Kanpur Clerks Demoted: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी नौकरी में योग्यता और नियमों के पालन को लेकर नई बहस छेड़ दी है. यहां कलेक्ट्रेट पद पर काम करने वाले तीन जूनियर क्लर्कों को टाइपिंग टेस्ट में बार-बार फेल होने के कारण बड़ी सजा झेलनी पड़ी. तीनों को क्लर्क के पद से हटाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी चपरासी बना दिया गया.

इन तीन लोगों में प्रेमनाथ यादव, अमित कुमार यादव और नेहा श्रीवास्तव शामिल हैं. जिन्हें कम्पैशनेट कोटे के तहत नौकरी मिली थी. इस कोटे में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है. उन्हीं में से एक शर्त थी एक साल के अंदर भीतर टाइपिंग टेस्ट पास करना और कम से कम एक मिनट में 25 शब्द लिख पाना.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, साल 2024 में आयोजित पहले टाइपिंग टेस्ट में ये तीनों कर्मचारी टाइपिंग स्पीड तक नहीं पहुंच पाए. नियमों के अनुसार, पहली बार असफल होने पर प्रशासन ने उनके इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही उन्हें सुधार का एक और मौका दिया गया, ताकि वे अपनी टाइपिंग स्पीड बेहतर कर सकें.

लेकिन 2025 में हुए दूसरे टेस्ट में भी ये तीनों कर्मचारी सफलता हासिल नहीं कर सके. दो बार लगातार असफल रहने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया. जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर तीनों को उनके पद से हटा दिया गया और सीधा चपरासी बना दिया गया.

प्रशासन ने क्या कुछ कहा?

प्रेमनाथ यादव, जो डीएम कैंप कार्यालय में तैनात थे, जबकि अमित कुमार यादव और नेहा श्रीवास्तव कलेक्ट्रेट में कार्यरत थे. तीनों को अब निचले पद पर काम करना होगा. इस फैसले ने सरकारी कर्मचारियों के बीच हलचल मचा दी है. प्रशासन का कहना है कि नियम सभी के लिए समान हैं और सरकारी कामकाज में दक्षता बेहद जरूरी है. टाइपिंग जैसे बेसिक स्किल्स की कमी काम की स्पीड पर असर पड़ता है. ऐसे में बार-बार मौका देने के बावजूद सुधार न होने पर कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है.

वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि सहानुभूति कोटे के तहत नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के साथ थोड़ा नरम रवैया अपनाया जाना चाहिए था. हालांकि, प्रशासन ने साफ किया है कि सहानुभूति के आधार पर नौकरी मिलने का मतलब ये नहीं कि काम के मानकों को नजरअंदाज किया जाए.

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