अरबपति ससुर के मर्डर के वक्त जश्न ए डिस्को! फूट-फूट कर रोने वाली कातिल बहू का सामने आया Video

कानपुर के करोड़पति दवा व्यापारी विनीत मिनोचा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. ससुर की हत्या की मास्टरमाइंड बहू शालू ही निकली. पुलिस की जांच के मुताबिक खर्चों पर रोक-टोक से नाराज बहू ने 6 लाख रुपये की सुपारी देकर पुराने नौकर विशाल और उसके साथी के जरिए अपने ससुर का मर्डर कराया था.

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ससुर की हत्या कराने वाली बहू शालू ने पुलिस के सामने रोने-धोने का खूब नाटक किया था. (ANI)

तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो… बैकग्राउंड में गोविंदा की फिल्म ‘साजन चले ससुराल’ का ये गाना बच रहा था. बेटा बहू थिरक रहे थे और ससुर को चाकूओं से घोपा जा रहा था. ये किसी फिल्म का क्राइम सीन नहीं, बल्कि यूपी में घटी सच्ची घटना है. कानपुर में करोड़पति कारोबारी विनीत मिनोचा (63) की हत्या के मामले में उनकी बहू शालू मिनोचा जेल में है. पुलिस के मुताबिक, जिस वक्त ससुर की हत्या हुई, उस वक्त बहू शालू (35) पार्टी में डांस कर रही थी. पति सुब्रत भी उसके साथ था.

विनीत मिनोचा की हत्या की जांच करने वाली पुलिस टीम के मुताबिक, आरोपी शालू ससुर की हत्या की प्लानिंग करके, पुराने नौकरों को सुपारी देकर पार्टी के लिए निकली थी. पार्टी में डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें काले लिबास में शालू को थिरकते देखा जा सकता है. इस मामले में विनीत मिनोचा के बेटे की भूमिका भी संदिग्ध है. पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है.

बेटे ने रखी थी पार्टी

रिपोर्ट के मुताबिक, ये पार्टी विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत मिनोचा ने कॉस्मोजिन लाउंज में ऑर्गनाइज की थी. पार्टी के दौरान ही शालू मोबाइल पर हत्यारोपी नौकर विशाल को गाइड करती रही. जब नौकर ने शालू को फोन पर ससुर के मरने की बात कंफर्म की, तभी वो पार्टी के वेन्यू से घर के लिए निकली थी. रात 3 बजे वो घर पहुंचे. फ्लैट खोलकर अंदर दाखिल हुई, तो सामने खून से लथपथ ससुर की लाश पड़ी थी. इसके बाद उसने दुख और सदमे में पहले बेसुध और बाद में बेहोश होने का नाटक किया.

कानपुर के करोड़पति दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड,पुलिस के मुताबिक,बहू शालू ही हत्या की मास्टरमाइंड निकली,पैसों के लालच में सुपारी किलर्स से ससुर की हत्या कराई और घर में एंट्री भी करवाई,जिस समय हत्या हो रही बहु पार्टी कर रहीं थी औऱ फोन पर कॉन्टैक्ट में थीं।अब जेल में है। pic.twitter.com/yT6UkRLCkl — Naseem Ahmad (@NaseemNdtv) September 9, 2026

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समझिए पूरा मामला

कानपुर के चर्चित दवा कारोबारी विनीत विनोचा हत्याकांड में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, 5 सितंबर को विनीत विनोचा की उनके घर में हत्या कर दी गई थी. उनके शरीर पर चाकू से 26 से ज्यादा वार किए गए थे. शुरुआती जांच के बाद पुलिस का शक परिवार के करीबियों पर गया. पूछताछ में बहू शालू की भूमिका शक के दायरे में सबसे ज्यादा आई थी.

VIDEO | Kanpur pharma trader Vineet Minocha murder case: Daughter-in-law Shalu arrested. DCP West Qasim Abidi, says, “Yesterday at around 5 am, the police received information through the control room that a medicine trader named Vineet Minocha has been murdered. The police… pic.twitter.com/6CQJmWouWn — Press Trust of India (@PTI_News) September 8, 2026

ससुर की रोक-टोक नहीं थी पसंद

जांच में सामने आया कि शालू कथित तौर पर अपने ससुर से नाराज थी. ससुर उसे खर्चों को लेकर रोक-टोक किया करते थे. पुलिस के मुताबिक, घर के खर्च, पैसों पर कंट्रोस और CCTV को लेकर दोनों के बीच विवाद था. शालू को शिकायत थी कि उसकी पर्सनल लाइफ पर नजर रखी जा रही है. उसे अपनी मर्जी से खर्च करने की आजादी नहीं थी.

नौकर के साथ रची ससुर को निपटाने की साजिश

पुलिस का आरोप है कि इसी नाराजगी के चलते शालू ने ससुर को ही निपटाने की साजिश रची. प्लानिंग में घर के पुराने नौकर विशाल गौतम की मदद ली. जांच में बहू और नौकर के बीच कई बार बातचीत होने की बात सामने आई है. पुलिस अब कॉल डिटेल और दूसरे सबूतों के आधार पर पूरी साजिश की कड़ियां जोड़ रही है.

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6 लाख रुपये की सुपारी देने का भी आरोप

कुछ रिपोर्टों में पुलिस जांच के हवाले से दावा किया गया है कि शालू ने ससुर की हत्या के लिए करीब 6 लाख रुपये की सुपारी दी थी. आरोप है कि हत्या के लिए नौकर और उसके साथी की मदद ली गई.

हत्या के बाद रोती दिखी, अब डांस का वीडियो वायरल

रिपोर्टों के मुताबिक, ससुर की मौत के बाद वह लोगों के सामने रोती हुई भी दिखाई दी थी. ऐसे में डांस का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, वीडियो कब का है और हत्या के समय से उसका सीधा संबंध है या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है. पुलिस की जांच में वीडियो और घटनाक्रम के समय की भी पड़ताल की जा रही है.

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