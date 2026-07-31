Kanwar Yatra 2026 Alert: दिल्लीवासी घर से निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक एडवाइजरी, GT Road समेत ये 12 रास्ते रहेंगे बंद

Kanwar yatra 2026: सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा 2026 का भव्य आयोजन शुरू हो चुका है. गोमुख, गंगोत्री धाम और हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लाखों की संख्या में शिवभक्त दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर्स से होते हुए हरियाणा और राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं. यह यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर आगामी 11 अगस्त 2026 तक निरंतर जारी रहेगी. कांवड़ियों की सुगम आवाजाही और आम दिल्लीवासियों को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने न्यू दिल्ली रेंज और आसपास के इलाकों के लिए एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.
दिल्ली पुलिस ने न्यू दिल्ली रेंज ट्रैफिक क्षेत्र में पैदल चलने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए दो मुख्य रास्ते तय किए हैं.
TRAFFIC ADVISORY
Special traffic arrangements are in place in connection with Kanwar Yatra 2026 from 30.07.2026 to 11.08.2026.
Traffic congestion and diversions are expected due to the movement of Kanwariyas and Kanwar camps along designated routes.
ADVISORY
•Avoid… pic.twitter.com/BplaDIpwRn
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 30, 2026
इन मार्गों पर जगह-जगह कांवड़ शिविर बनाए गए हैं, जिसके कारण इन सड़कों और इनसे जुड़ी अन्य सहायक सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही काफी धीमी रहने की संभावना है.
कांवड़ यात्रा की गतिविधियों, शिविरों और श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही के कारण 30 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक इन सड़कों पर वाहनों का आवागमन प्रभावित रहेगा.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों और वाहन चालकों को सलाह दी है कि 11 अगस्त तक वे इन प्रभावित रास्तों का प्रयोग करने से बचें या आवश्यकता पड़ने पर यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें. धौला कुआं, गुड़गांव मार्ग (NH-48) और दिल्ली कैंट की ओर जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का चयन करने और पुलिस के ट्रैफिक निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है.
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