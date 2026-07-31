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Kanwar Yatra 2026 Alert: दिल्लीवासी घर से निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक एडवाइजरी, GT Road समेत ये 12 रास्ते रहेंगे बंद

Delhi Kanwar Yatra 2026: सावन कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है. 30 जुलाई से 11 अगस्त तक धौला कुआं, रिज रोड, दिल्ली कैंट, नारायणा और NH-48 समेत न्यू दिल्ली रेंज के कई रास्तों पर कांवड़ शिविरों और पदयात्रियों की भारी भीड़ के चलते ट्रैफिक प्रभावित रहेगा.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 31, 2026, 9:29 AM IST
Kanwar Mela yatra 2026
कांवड़ मेला यात्रा 2026
  • कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली में 30 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा,
  • धौला कुआं, NH-48, रिज रोड, नारायणा, कपासेड़ा, स्टेशन रोड, बुद्ध गार्डन और दिल्ली कैंट के आसपास भारी ट्रैफिक देखने को मिलेगी,
  • श्रद्धालुओं के लिए रिज रोड – धौला कुआं से होते हुए महिपालपुर-राजोकरी बॉर्डर तथा दिल्ली कैंट-थिम्मया पार्क के विशेष रूट निर्धारित किए गए हैं.
  • कांवड़ शिविरों और भारी भीड़ को देखते हुए इन मार्गों से गुजरने वाले लोग वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.

Kanwar yatra 2026: सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा 2026 का भव्य आयोजन शुरू हो चुका है. गोमुख, गंगोत्री धाम और हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लाखों की संख्या में शिवभक्त दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर्स से होते हुए हरियाणा और राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं. यह यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर आगामी 11 अगस्त 2026 तक निरंतर जारी रहेगी. कांवड़ियों की सुगम आवाजाही और आम दिल्लीवासियों को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने न्यू दिल्ली रेंज और आसपास के इलाकों के लिए एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

कांवड़ पदयात्रियों के लिए रूट

दिल्ली पुलिस ने न्यू दिल्ली रेंज ट्रैफिक क्षेत्र में पैदल चलने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए दो मुख्य रास्ते तय किए हैं.

और पढ़ें: Sawan Shivratri 2026: 30 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा, जानें किस दिन चढ़ेगी सबसे बड़ी कांवड़!

  • रूट 1: रिज रोड, धौला कुआं, शंकर विहार, महिपालपुर, राजोकरी बॉर्डर
  • रूट 2: रिज रोड, धौला कुआं, स्टेशन रोड, थिम्मैया पार्क, किर्बी प्लेस, दिल्ली कैंट

इन मार्गों पर जगह-जगह कांवड़ शिविर बनाए गए हैं, जिसके कारण इन सड़कों और इनसे जुड़ी अन्य सहायक सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही काफी धीमी रहने की संभावना है.

11 अगस्त तक ये रास्ते रहेंगी प्रभावित

कांवड़ यात्रा की गतिविधियों, शिविरों और श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही के कारण 30 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक इन सड़कों पर वाहनों का आवागमन प्रभावित रहेगा.

  • धौला कुआं से नारायणा रोड
  • धौला कुआं से शंकर विहार रोड
  • थिम्मैया रोड एवं स्टेशन रोड
  • माता दीन्स मार्ग एवं कपासहेड़ा रोड
  • नेशनल हाईवे-48 (NH-48)
  • गेट नं. 1, बुद्ध गार्डन, रिज रोड (वंदे मातरम रेड लाइट)
  • गेट नं. 2, बुद्ध गार्डन, रिज रोड (वंदे मातरम रेड लाइट)
  • हनुमान मूर्ति गोलचक्कर (Roundabout)
  • आशा आश्रम कट
  • शंकर चौक
  • राम नाथ विज मार्ग

आम जनता के लिए दिल्ली पुलिस की सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों और वाहन चालकों को सलाह दी है कि 11 अगस्त तक वे इन प्रभावित रास्तों का प्रयोग करने से बचें या आवश्यकता पड़ने पर यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें. धौला कुआं, गुड़गांव मार्ग (NH-48) और दिल्ली कैंट की ओर जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का चयन करने और पुलिस के ट्रैफिक निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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