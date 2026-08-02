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कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा में अलर्ट, AI कैमरे और 30 ड्रोन से होगी निगरानी

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा के लिए गौतम बुद्ध नगर में AI कैमरे, 30 ड्रोन और 2,500 पुलिसकर्मी तैनात हैं. 11 अगस्त तक ट्रैफिक नियम लागू रहेंगे और सुरक्षा पर खास नजर रखी जाएगी.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 2, 2026, 5:37 PM IST
Kanwar Yatra 2026
Kanwar Yatra 2026

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बड़े स्तर पर तैयारी की है. इस बार पूरे जिले में हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. पुलिस ने AI तकनीक वाले CCTV कैमरे, IP कैमरे और ड्रोन तैनात किए हैं ताकि कांवड़ यात्रा पर हर समय नजर रखी जा सके. इन कैमरों की मदद से सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ यह भी पता लगाया जाएगा कि जिले से कितने कांवड़िये गुजर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि यात्रा के दौरान हर गतिविधि पर कंट्रोल रूम से लगातार नजर रखी जाएगी.

30 ड्रोन और AI कैमरे रखेंगे हर गतिविधि पर नजर

गौतम बुद्ध नगर में इस बार 30 ड्रोन तैनात किए गए हैं. इनमें कुछ खास टेथर्ड ड्रोन भी शामिल हैं, जो एक जगह से उड़ान भरकर करीब 8 से 10 किलोमीटर तक के इलाके की निगरानी कर सकते हैं. इसके अलावा जिले में करीब 3,000 AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बल्कि भीड़ का अनुमान लगाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में भी मदद करेंगे. श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कांवड़ मार्ग के कई स्थानों पर फूलों की वर्षा की भी व्यवस्था की गई है.

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कांवड़ मार्गों पर तैनात किए गए 2,500 पुलिसकर्मी

जिले में कुल 14 कांवड़ मार्ग बनाए गए हैं, जिनकी कुल लंबाई करीब 334 किलोमीटर है. इन सभी रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पूरे इलाके को 20 जोन और 60 सेक्टर में बांटा गया है. हर सेक्टर में पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों की अलग-अलग ड्यूटी लगाई गई है. करीब 2,500 पुलिसकर्मी पूरे मार्ग पर तैनात किए गए हैं. पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सभी कांवड़ मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और यात्रा सुरक्षित तरीके से पूरी हो सके.

कांवड़ शिविरों और रास्तों का लगातार हो रहा निरीक्षण

गौतम बुद्ध नगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार कांवड़ मार्गों और शिविरों का दौरा कर रहे हैं. अधिकारी वहां मौजूद सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, ट्रैफिक और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं. पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर समय सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें. कंट्रोल रूम से भी सभी कैमरों और ड्रोन की लाइव निगरानी की जा रही है, जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके.

11 अगस्त तक लागू रहेंगे ट्रैफिक नियम

कांवड़ यात्रा को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने 11 अगस्त तक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है. डीसीपी ट्रैफिक अभय कुमार मिश्रा के अनुसार, इस अवधि में भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा हल्के मालवाहक वाहनों पर भी कुछ जगहों पर रोक लगाई गई है. गाजियाबाद से बुलंदशहर, हापुड़ और मुरादाबाद की ओर जाने वाले भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते भेजा जा रहा है. इसका मकसद कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और ट्रैफिक जाम से बचना है.

यात्रा के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार

गौतम बुद्ध नगर प्रशासन का कहना है कि इस बार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और अतिरिक्त पुलिस बल का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है. AI कैमरे, ड्रोन, कंट्रोल रूम और ट्रैफिक डायवर्जन जैसी व्यवस्थाओं से सुरक्षा को और मजबूत किया गया है. प्रशासन को उम्मीद है कि इन तैयारियों से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी और यात्रा बिना किसी बड़ी परेशानी के पूरी होगी. लोगों से भी अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और प्रशासन के निर्देशों का सहयोग करें.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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