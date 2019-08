नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बागी आप विधायक कपिल मिश्रा को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उनके चुनाव प्रचार से इस बात के संकेत मिलते हैं उन्होंने ‘अपनी मूल राजनीतिक पार्टी की सदस्यता’ छोड़ दी है.

Kapil Mishra, MLA from Delhi’s Karawal Nagar disqualified from Legislative Assembly of Delhi on the grounds of defection. (file pic) pic.twitter.com/M39h4flRAz

— ANI (@ANI) August 2, 2019