Kapil Sibal Jibe: एक साल में 2 करोड़ नौकरियों का क्या...: कपिल सिब्बल ने RSS प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर कसा तंज

Kapil Sibal Jibe: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर तंज कसा है, जिसमें लोगों से नौकरियों के पीछे नहीं भागने का आग्रह किया गया था. कपिल सिब्बल ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि श्रम के लिए सम्मान की कमी देश में बेरोजगारी के मुख्य कारणों में से एक है, और लोगों से उनकी प्रकृति के बावजूद सभी प्रकार के काम का सम्मान करने का आग्रह किया है.

टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, सिब्बल ने ट्वीट किया, “मोहन भागवत: ‘सरकारी नौकरियों के पीछे मत भागो’. निजी नौकरियां कहां हैं भागवत जी?”

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भागवत से सवाल करते हुए लिखा, “और उन 2 करोड़ नौकरियों का क्या जो मोदीजी ने वादा किया था!”