कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे पर मतभेदों के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (TS Singh dev) ने कहा कि कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) को पार्टी से निकाल देना चाहिए. सिब्बल ने गांधी परिवार से नेतृत्व की भूमिका से हटने की मांग की थी. सिंहदेव ने एक ट्वीट में कहा, कपिल सिब्बल का हर तरह से एक अपमानजनक बयान! इस पाठ्यक्रम सुधार में लिए जा रहे कड़े फैसलों के बीच, CWC के संयुक्त निर्णय के खिलाफ अपनी व्यक्तिगत और अप्रिय राय सार्वजनिक करने के लिए सिब्बल को पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए. इससे पहले मंगलवार को चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी ने भी उनके निष्कासन की मांग की थी. कपिल सिब्बल ने मांग की थी कि गांधियों को नेतृत्व की भूमिका से हटकर किसी और को पार्टी का नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए.Also Read - नवजोत सिद्धू ने की CM भगवंत मान की तारीफ, कहा- पंजाब में 'नए माफिया विरोधी युग की शुरुआत'

By all means an outrageous statement by Mr Kapil Sibal!

Among the tough decisions being taken in this course correction, Mr Sibal must be expelled from the party for going public with his personal and obnoxious opinion against the combined decision of CWC. pic.twitter.com/HMN6YuoYv9

— T S Singhdeo (@TS_SinghDeo) March 17, 2022