Kapil Sibal, Congressmen, BJP, Congress, jitin Prasad, Politics, News: कांग्रेस (Congress) से जितिन प्रसाद (jitin Prasada) के बीजेपी ( BJP) में ज्‍वाइन करने के बाद आज गुरुवार को सीनियर कांग्रेस नेता कपिल सिब्‍बल (Kapil Sibal) से जब पूछा गया कि कांग्रेस नेताओं पर भरोसा पार्टी से खो रहे हैं तो उन्‍होंने कहा, हम सच्‍चे कांग्रेसी हैं, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी बीजेपी ज्‍वाइन करने की नहीं सोच सकता हूं, मेरे मृत शरीर की तरह. हो सकता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व (Congress leadership) मुझे जाने के लिए कहे, तो मैं उस आधार पर पार्टी छोड़ने के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा. Also Read - Politic: MP कांग्रेस के 'कूड़ा' वाले ट्वीट पर जितिन प्रसाद बोले, मैं कोई टिप्‍पणी नहीं करूंगा, छोटी मनासिकता वाले...

बता दें कि यूपीए सरकार में सीनियर मंत्री रहे कपिल सिब्‍बल कांग्रेस के उन 23 नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और संगठनात्मक चुनाव की मांग को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी. जिसे लेकर पार्टी के अंदर असंतोष होने की बात कही जा रही थी. Also Read - कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा- 'जितिन प्रसाद का BJP में जाना हमारे मुंह पर थप्पड़, मैं आश्चर्यचकित हूं'

जितिन प्रसाद के बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, मुझे यकीन है कि लीडरशिप जानता है कि समस्याएं क्या हैं और मुझे आशा है कि नेतृत्व सुनता है क्योंकि बिना सुने कुछ भी नहीं रहता है, कोई भी कॉर्पोरेट संरचना बिना सुने जीवित नहीं रह सकती है और ऐसा ही राजनीति के साथ है. नहीं माने तो बुरे दिनों में पड़ जाएंगे. Also Read - Kamal Nath Health Update: कमलनाथ को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, हालत स्थिर

I am not against what Jitin Prasada did as there must be some reason which hasn’t been disclosed, but joining BJP is something I cannot understand. It shows we are moving from ‘Aaya Ram Gaya Ram’ to ‘Prasada’ politics, jahan prasad mile, you join that party: Congress’ Kapil Sibal pic.twitter.com/Sp85Y3s1gB

