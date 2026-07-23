Kargil Vijay Diwas: देश के 10 वॉर मेमोरियल, जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे, देखें पूरी लिस्ट

Kargil Vijay Diwas war memorials in India: नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से लेकर लद्दाख के कारगिल द्रास मेमोरियल और तवांग तक फैले ये 10 स्मारक हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. आइये जानते हैं इनके बारे में...

Written by: Satyam Kumar Edited by: Satyam Kumar
Published: July 23, 2026, 9:19 AM IST
India war memorial
इमेज AI से है
  • राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, कारगिल द्रास मेमोरियल और शौर्य स्मारक जैसे स्थल वीरों के अदम्य साहस और राष्ट्र सेवा की गौरवगाथा बयां करते हैं,
  • देश के अलग-अलग राज्यों में बने ये स्मारक न केवल सैन्य इतिहास को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि हर नागरिक में देशभक्ति का जज्बा जगाते हैं,
  • सभी 10 युद्ध स्मारकों की विशेषताओं के साथ-साथ वहां तक पहुंचने के लिए निकटतम हवाई और रेल रूट की भी सटीक जानकारी दी गई है,

War memorials of India: हर साल कारगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, शौर्य और अमर बलिदान की याद दिलाता है. भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले देश के जांबाज सैनिकों की गाथाएं आज भी देश के कोने-कोने में बने युद्ध स्मारकों में सुरक्षित हैं. ये वॉर मेमोरियल्स केवल पत्थरों या संगमरमर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि यह देश के हर नागरिक के लिए देशभक्ति और श्रद्धा का जीवित तीर्थस्थल हैं. स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1962, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध तक, हमारे वीर जवानों ने जिस निडरता से दुश्मनों का सामना किया, उसकी गवाही ये स्मारक आज भी दे रहे हैं. कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर आइए जानते हैं भारत के उन 10 प्रमुख युद्ध स्मारकों के बारे में, जहां जाकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है…

भारत के 10 युद्ध स्मारक

1.राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नई दिल्ली

देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को समर्पित एक अद्भुत कृति है. इस स्मारक का निर्माण वृत्ताकार संरचना में किया गया है, जिसमें चार विशिष्ट वृत्त शामिल हैं जिन्हें अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र के नाम से जाना जाता है. त्याग चक्र की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में उन हजारों शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी. यहां पहुंचने के लिए यात्री इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरकर मेट्रो या टैक्सी ले सकते हैं, जबकि निकटतम रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जहां से स्थानीय परिवहन की सुगमता से पहुंच संभव है.

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2. कारगिल युद्ध स्मारक, द्रास-लद्दाख

लद्दाख के द्रास शहर में एनएच 1डी पर स्थित कारगिल युद्ध स्मारक 1999 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है. इस स्मारक में अमर जवान ज्योति लगातार प्रज्वलित रहती है और यहां स्थापित मनोज पांडे गैलरी में युद्ध से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित किए गए हैं. इसके अलावा वीर भूमि में शहीद जवानों के नाम वाली दीवारें और तोलोलिंग पहाड़ी का दृश्य हर भारतीय को भावुक कर देता है. यहां पहुंचने के लिए लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा निकटतम मार्ग है, जबकि रेल मार्ग से यात्रा करने वाले श्रद्धालु यात्रियों के लिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन सबसे प्रमुख पड़ाव है जहां से सड़क मार्ग के जरिए द्रास पहुंचा जा सकता है.

3. दार्जिलिंग युद्ध स्मारक, पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के सुरम्य पर्वतीय स्थल दार्जिलिंग के बातसिया लूप में स्थित दार्जिलिंग युद्ध स्मारक बहादुर गोरखा सैनिकों और उनकी रेजीमेंटों की वीरता को सम्मानित करता है. इस स्मारक की सबसे बड़ी विशेषता सैनिक के हेलमेट से सजी राइफल की प्रतिमा और इसके चारों ओर घूमने वाली प्रसिद्ध दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का मनोरम दृश्य है. कंचनजंगा की पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में स्थित यह स्मारक गोरखा जवानों के अमर बलिदान की याद दिलाता है. यहां जाने के लिए निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा है जो लगभग 70 किलोमीटर दूर है, जबकि न्यू जलपाईगुड़ी (NJP) निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन है जहां से खिलौना ट्रेन या टैक्सी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है.

4. चंडीगढ़ युद्ध स्मारक, पंजाब-हरियाणा

चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित बोगनविलिया गार्डन में स्थित यह स्मारक भारत के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक माना जाता है. वर्ष 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा अनावरित इस स्मारक में गुलाबी बलुआ पत्थर की विशाल दीवारें हैं, जिन पर आजादी के बाद के युद्धों में शहीद हुए जवानों के नाम अंकित हैं. इस स्मारक परिसर में एक सुंदर खुला एम्फीथिएटर भी है जहां देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. चंडीगढ़ पहुंचने के लिए शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केवल 11 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी महज 8 किलोमीटर है.

5. नदाबेट युद्ध स्मारक, गुजरात

गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित नदाबेट युद्ध स्मारक 1971 के भारत-पाक युद्ध में सीमा सुरक्षा बल (BSF) और भारतीय सेना के जवानों की वीरता की याद दिलाता है. सीमा दर्शन परियोजना का हिस्सा यह स्मारक पर्यटकों को भारत की सीमा सुरक्षा और सैनिकों की कठिन जीवनशैली से परिचित कराता है. यहां जवानों के बलिदान को सम्मानित करने वाले शिलालेख, ऐतिहासिक पट्टिकाएं और युद्ध उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं. यहां पहुंचने के लिए अहमदाबाद का सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 230 किलोमीटर दूर है, जबकि निकटतम बड़ा रेलवे स्टेशन पालनपुर जंक्शन है जो 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

6. समुद्री युद्ध स्मारक, विशाखापत्तनम

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में प्रसिद्ध बीच रोड पर स्थित समुद्री युद्ध स्मारक भारतीय नौसेना के जांबाज प्रयासों को समर्पित है. विशेष रूप से 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूर्वी नौसेना कमान द्वारा पीएनएस गाजी पनडुब्बी को डुबोने और भारतीय तटों की रक्षा करने की ऐतिहासिक सफलता की याद में इसे बनाया गया है. तटीय दृश्यों के बीच स्थित इस स्मारक में नौसेना की मिसाइलें, लड़ाकू विमानों के मॉडल और ऐतिहासिक कलाकृतियां प्रदर्शित हैं. पर्यटक विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी तय करके आसानी से यहां पहुंच सकते हैं.

7. तवांग युद्ध स्मारक, अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित यह स्मारक 1962 के भारत-चीन युद्ध में पूर्वोत्तर सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले 2,420 भारतीय सैनिकों को समर्पित एक सुंदर बौद्ध स्तूप के आकार में बनाया गया है. यह स्मारक समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां की पवित्र स्तूप संरचना में शहीदों के नाम और उनसे जुड़ी वस्तुएं संभाल कर रखी गई हैं. इस दुर्गम लेकिन खूबसूरत स्थान पर पहुंचने के लिए असम के तेजपुर में सलोनीबारी हवाई अड्डा निकटतम हवाई विकल्प है जहां से 330 किलोमीटर की पहाड़ी सड़क यात्रा करनी होती है, वहीं रंगापारा नॉर्थ जंक्शन निकटतम रेलवे स्टेशन है.

8. सियाचिन युद्ध स्मारक, लद्दाख

दुनिया के सबसे ऊंचे और कठिन युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के बेस कैंप पर बना सियाचिन युद्ध स्मारक 1984 के ‘ऑपरेशन मेघदूत’ और उसके बाद शून्य से नीचे के तापमान में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है. इस स्मारक की सबसे विशिष्ट संरचना सफेद बर्फीली वर्दी पहने सैनिकों की मूर्तियां हैं जो हाथ में तिरंगा थामे सीढ़ियां चढ़ती हुई दिखाई देती हैं. जब आप घर जाएं तो उन्हें हमारे बारे में बताएं का संदेश देने वाला यह स्मारक देशभक्ति का अद्भुत जज्बा जगाता है. यहां तक पहुंचने के लिए लेह हवाई अड्डा सबसे व्यावहारिक माध्यम है और रेल मार्ग के लिए जम्मू तवी स्टेशन से लेह-सियाचिन के लिए सड़क यात्रा करनी होती है.

9. कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान, नागालैंड

नागालैंड की राजधानी कोहिमा में गारिसन हिल पर स्थित कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में लड़ी गई ऐतिहासिक कोहिमा की लड़ाई के अमर बलिदानियों की याद दिलाता है. इस युद्ध को बर्मा फ्रंट का टर्निंग प्वाइंट माना जाता है जिसमें मित्र देशों की सेनाओं और भारतीय सैनिकों ने जापानी सेना को रोक दिया था. हरे-भरे वातावरण और 1,400 से अधिक कब्रों वाले इस शांत स्मारक पर लिखा मशहूर उद्धरण ‘वे अपने कल के लिए अपना आज दे गए’ हर आगंतुक को भावुक कर देने वाला है. यहां पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन दीमापुर में स्थित हैं जो कोहिमा से लगभग 74 किलोमीटर दूर हैं.

10. शौर्य स्मारक, भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स पर स्थित शौर्य स्मारक का उद्घाटन वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गया था. लगभग 12 एकड़ में फैला यह आधुनिक युद्ध स्मारक अपनी अनूठी वास्तुकला, विषयगत मूर्तियों और 62 फीट ऊंचे स्टेनलेस स्टील के शौर्य स्तंभ के लिए जाना जाता है. इस स्मारक में एक भूमिगत संग्रहालय भी है जहां भारतीय थल, नभ और जल सेना के इतिहास, युद्ध की स्थितियों और जवानों के जीवन को दृश्यों और साउंड इफेक्ट्स के माध्यम से जीवंत किया गया है. भोपाल पहुंचने के लिए राजा भोज हवाई अड्डा और भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन दोनों बेहद सुलभ और निकटतम विकल्प हैं.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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