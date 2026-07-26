Kargil Vijay Diwas 2026: ऑपरेशन विजय के 27 साल पूरे, दीयों से जगमगाई द्रास घाटी, राजनाथ सिंह ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Kargil Vijat diwas: कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत की 27वीं वर्षगांठ के अवसर पर लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में भव्य शौर्य संध्या का आयोजन किया गया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास पहुंचकर 1999 के कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को नमन किया और उनके परिजनों को सम्मानित करते हुए पवित्र कलश सौंपा.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 26, 2026, 8:55 AM IST
Kargil Protest
कारगिल विजय दिवस
  • कारगिल युद्ध की 27वीं वर्षगांठ पर द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि,
  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह में भाग लेकर अमर बलिदानियों को नमन किया,
  • लद्दाख स्काउट्स बैंड की देशभक्ति धुनों के बीच मुख्य स्मारक क्षेत्र दीयों और रोशनी से जगमगा उठा,
  • लामोचेन व्यू पॉइंट पर युद्ध संस्मरण के साथ-साथ सेना के कॉम्बैट ड्रोन और रोबोटिक म्यूल्स का प्रदर्शन किया गया.

Kargil Vijay Diwas 2026: साल 1999 के कारगिल युद्ध में भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों की शहादत को याद करने के लिए लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में दो दिवसीय समारोह की शुरुआत हुई. ऑपरेशन विजय की 27वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शनिवार शाम को एक भावुक और गरिमामयी ‘शौर्य संध्या’ का आयोजन किया गया. इस अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशेष रूप से द्रास पहुंचे. उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और अमर शहीदों के परिजनों को एक सम्मानजनक एवं पवित्र कलश सौंपा.

शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित

शनिवार शाम को आयोजित शौर्य संध्या’ कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ लद्दाख के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी व युद्ध के दिग्गज मौजूद रहे. रविवार को मुख्य श्रद्धांजलि समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे, जहां दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक से चली ‘शौर्य विजय यात्रा’ का कारगिल वॉर मेमोरियल में औपचारिक समापन और पुष्पचक्र अर्पित करने का कार्यक्रम होगा.

और पढ़ें: कारगिल के वो चार परमवीर चक्र विजेता, जिनकी बहादुरी ने बदल दी थी 1999 की जंग की तस्वीर

‘मां तुझे सलाम’ से गूंजी घाटी

द्रास में शाम ढलते ही देशभक्ति का माहौल बेहद खास हो गया। लद्दाख स्काउट्स के बैंड ने ए.आर. रहमान का प्रसिद्ध गीत मां तुझे सलाम बजाया, जिससे वहां मौजूद हर शख्स का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. इसके बाद सभी अतिथियों और अधिकारियों ने मुख्य स्मारक के पास दीये जलाए. रात होते ही वीर भूमि स्मारक क्षेत्र में कतारों में लगे सैकड़ों पत्थरों को रोशनी से जगमगा दिया गया. कार्यक्रम में पहुंचीं ‘वीर माता’ मूर्ति देवी दहिया 4 जाट रेजीमेंट के शहीद सिपाही रविंद्र की माता ने भावुक होकर कहा कि जब मैं यूनिफॉर्म में दूसरे जवानों को देखती हूं, तो मुझे वे अपने बेटों जैसे लगते हैं. इन चोटियों को देखकर मुझे अपने बेटे की शहादत और देश सेवा पर बेहद गर्व महसूस होता है.

‘युद्ध संस्मरण’ से लेकर कॉम्बैट ड्रोन का प्रदर्शन

इससे पहले दिन की शुरुआत लामोचेन व्यू पॉइंट पर युद्ध संस्मरण के साथ हुई, जहां 1999 में भारतीय सेना ने दुश्मनों को खदेड़कर कारगिल की चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराया था. कार्यक्रम में कारगिल युद्ध की जीत पर 33 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री और 40 वीर सपूतों के सम्मान में 17 मिनट की विशेष क्लिप दिखाई गई. दोपहर में द्रास के विश्वनाथन स्टेडियम में ‘गौरवमय संस्कृति’ कार्यक्रम आयोजित हुआ. इसमें श्वेत अश्व मोटरसाइकिल टीम के हैरतअंगेज स्टंट, भारतीय सेना के कॉम्बैट ड्रोन और अत्याधुनिक रोबोटिक म्यूल्स की क्षमता का प्रदर्शन किया गया, जो भारतीय सेना के आधुनिक और मजबूत स्वरूप को दर्शाता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.