Kargil Vijay Diwas 2021: आज कारगिल विजय दिवस है. इस मौके पर आज सोमवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर और लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को द्रास में कारगिल युद्ध स्‍मारक ( Kargil War Memoria) में श्रद्धांजलि अर्पित की है. राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनकी यात्रा द्रास की यात्रा रद्द हो गई है.Also Read - उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा में मुठभेड़ में सेना का जवान घायल, दो आतंकवादी ढेर

#UPDATE | President Ram Nath Kovind won’t be laying a wreath at Kargil War Memorial in Dras due to bad weather. The President would lay a wreath at Baramula War Memorial: Indian Army officials #KargilVijayDiwas2021 https://t.co/fgAn2A3dVg

भारतीय सेना अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद खराब मौसम के कारण द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि नहीं करेंगे. राष्ट्रपति बारामुला युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे.

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत, लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर और लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की.

Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat, Ladakh Lieutenant Governor RK Mathur & Ladakh MP Jamyang Tsering Namgyal pay floral tribute at Kargil War Memorial in Dras on the occasion of #KargilVijayDiwas2021

CDS also installs victory flame at the memorial. pic.twitter.com/5hhfzuGtoF

