कारगिल के वो चार परमवीर चक्र विजेता, जिनकी बहादुरी ने बदल दी थी 1999 की जंग की तस्वीर

Kargil Vijay Diwas: कारगिल युद्ध भारत के सैन्य इतिहास की सबसे बहादुर लड़ाइयों में से एक माना जाता है. साल 1999 में जब पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया. दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा था और वहां से भारतीय जवानों पर हमला कर रहा था. ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया और एक-एक करके उन चोटियों पर दोबारा तिरंगा लहराया. कारगिल युद्ध में कई जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की. इनमें से चार वीर जवानों को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए देश के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. इन चारों वीरों की कहानी आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देती है.
भारतीय सेना की 13 जम्मू-कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के सबसे चर्चित वीरों में से एक थे. उन्होंने प्वाइंट 5140 पर कब्जा करने की लड़ाई में अपनी टीम का नेतृत्व किया. बेहद मुश्किल हालात में उन्होंने दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया और अपने साथियों का हौसला बढ़ाया. कैप्टन बत्रा की बहादुरी के किस्से पूरे देश में मशहूर हुए. प्वाइंट 5140 पर जीत के बाद उनका रेडियो संदेश ‘ये दिल मांगे मोर’ लोगों के बीच अमर हो गया. बाद में प्वाइंट 4875 पर लड़ाई के दौरान उन्होंने अपने जवानों को आगे बढ़कर नेतृत्व दिया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया.
11 गोरखा राइफल्स के कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने बटालिक सेक्टर में खालूबार चोटी पर कब्जा करने की लड़ाई में अद्भुत साहस दिखाया. दुश्मन की भारी गोलीबारी के बावजूद उन्होंने अपने साथियों का नेतृत्व किया और कई दुश्मन ठिकानों को नष्ट किया. कंधे और पैरों में चोट लगने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और मिशन पूरा होने तक लड़ते रहे. उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया.
18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल पर कब्जे की लड़ाई में असाधारण साहस दिखाया. 3 जुलाई 1999 को उनकी टीम को दुश्मन के मजबूत ठिकानों पर हमला करने का जिम्मा मिला था. चढ़ाई के दौरान उन्हें कई गोलियां लगीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी. घायल होने के बावजूद उन्होंने आगे बढ़कर दुश्मन के बंकरों को नष्ट किया और अपने साथियों के लिए रास्ता बनाया. उनकी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया.
13 जम्मू-कश्मीर राइफल्स के राइफलमैन संजय कुमार ने मुश्कोह घाटी में अपनी बहादुरी का परिचय दिया. जब उनकी टीम दुश्मन की भारी गोलीबारी में फंस गई, तब उन्होंने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला. उन्होंने दुश्मन के ठिकाने पर हमला किया और आमने-सामने की लड़ाई में कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया. गंभीर खतरे के बावजूद उन्होंने अपने साथियों को आगे बढ़ने का मौका दिया. उनकी बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया.
कारगिल युद्ध में इन चारों परमवीर चक्र विजेताओं ने दिखाया कि देश की रक्षा के लिए भारतीय जवान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं. बर्फीली चोटियों, दुश्मन की गोलियों और कठिन परिस्थितियों के बीच इन वीरों ने अपने साहस से इतिहास लिख दिया. आज भी कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार की वीरता देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है. इन चारों योद्धाओं की बहादुरी ने न सिर्फ कारगिल युद्ध की दिशा बदली बल्कि भारत के सैन्य इतिहास में एक सुनहरा अध्याय भी जोड़ दिया.
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