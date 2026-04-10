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कारगिल युद्ध के हीरो सोनम वांगचुक नहीं रहे, रक्षा मंत्री ने दी जानकारी

कारगिल युद्ध के वीर और सेना के रिटायर्ड कर्नल सोनम वांगचुक का शुक्रवार को निधन हो गया.

Published date india.com Published: April 10, 2026 9:40 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
कारगिल युद्ध के हीरो सोनम वांगचुक नहीं रहे, रक्षा मंत्री ने दी जानकारी

कारगिल युद्ध के वीर और सेना के रिटायर्ड कर्नल सोनम वांगचुक का शुक्रवार को निधन हो गया. उन्हें 1999 के कारगिल युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था. रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने उन्हें लद्दाख का गर्व बताया और कहा कि ऑपरेशन विजय के दौरान उनके साहस ने मुश्किल हालात में सेना के जवानों को प्रेरित किया. ऊंचे पहाड़ों और कठिन मौसम में भी उन्होंने डटकर दुश्मनों का सामना किया. उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा. उनके जाने से सेना और पूरे देश में शोक की लहर है और लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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