Karnataka LIVE Update: कर्नाटक के शिवमोगा (Shivmoga) में बजरंग दल के 28 वर्षीय एक कार्यकर्ता की हत्या (Bajrang Dal Activist Murder) के आरोप में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. शिवमोगा से प्रभारी मंत्री केसी नारायण गौड़ा ने बताया कि जिले में फिलहाल शांति है. उन्होंने बताया कि दो लोगों को हिरासत में लिया गया है अभी तीन और लोग हैं, जल्द ही उन पर कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि एक कासिफ और दूसरा नदीम, कासिफ के ऊपर पहले से ही 10-12 केस हैं उन पर गहन जांच हो रही है. इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इससे पहले सोमवार को मृतक के अंतिम संस्कार के दौरान हिंसा भड़क उठी और पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई, जिसमें एक फोटो जर्नलिस्ट और महिला पुलिसकर्मी समेत तीन लोग घायल हो गए.Also Read - VIDEO: तमिलनाडु पहुंचा हिजाब विवाद, वोट डालने पहुंची महिला को देख भाजपा बूथ समिति सदस्य ने जताया एतराज

Karnataka | The overall situation is peaceful. The public should not worry as the situation will normalise soon. Two persons- Kasif and Nadeem-taken into custody by police. Kasif* has around 10 cases on him: Minister-in-charge, Shivamogga Dist, KC Narayana Gowda pic.twitter.com/Jd2U4JAT9m

