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इस राज्य में सिर्फ एक घंटा ही मोबाइल चला पाएंगे बच्चे! स्क्रीन टाइम लिमिट की तैयारी में सरकार

बढ़ती मोबाइल की लत और साइबर खतरों को देखते हुए इस राज्य की सरकार एक नई 'डिजिटल वेलबीइंग' पॉलिसी लेकर आने वाली है.

Published date india.com Published: March 24, 2026 8:27 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
इस राज्य में सिर्फ एक घंटा ही मोबाइल चला पाएंगे बच्चे! स्क्रीन टाइम लिमिट की तैयारी में सरकार

Karnataka Screen Time Limit: कर्नाटक सरकार ने बच्चों के भविष्य और उनकी मानसिक सेहत को ध्यान में रखते हुए एक और क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है. आज के दौर में जब हर बच्चा मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में खोया रहता है, तब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार एक नई ‘डिजिटल वेलबीइंग’ पॉलिसी लेकर आने वाली है.

इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों को डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाना और उन्हें तकनीक का संतुलित उपयोग सिखाना है. सरकार के नए ड्राफ्ट के मुताबिक, बच्चों के मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम (मोबाइल, टीवी या टैबलेट देखना) को सीमित करने का सुझाव दिया गया है.

1 घंटे की लिमिट

पॉलिसी में सिफारिश की गई है कि छात्र दिन भर में मनोरंजन के लिए सिर्फ एक घंटा ही स्क्रीन के सामने बिताएं. स्कूलों के सिलेबस में अब डिजिटल लिटरेसी और ऑनलाइन सेफ्टी को भी जोड़ा जाएगा, ताकि बच्चे जान सकें कि इंटरनेट पर क्या सही है और क्या गलत.

स्कूलों में बनेगी डिजिटल वेलनेस कमेटी

सिर्फ नियम बनाना ही काफी नहीं है, इसलिए सरकार ने इसके जमीनी स्तर पर पालन के लिए भी योजना बनाई है. हर स्कूल में एक डिजिटल वेलनेस कमेटी बनाई जाएगी. इस कमेटी का काम उन बच्चों की पहचान करना होगा जो मोबाइल या गेमिंग की लत का शिकार हो रहे हैं. जरूरत पड़ने पर ऐसे बच्चों को प्रोफेशनल काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद भी दिलाई जाएगी.

माता-पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी

पॉलिसी में यह साफ कहा गया है कि बच्चों को सुधारने के लिए बड़ों को भी प्रशिक्षित करना होगा. टीचर्स को यह सिखाया जाएगा कि वे बच्चों में डिजिटल ओवरयूज के शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचानें.

पेरेंट्स की भूमिका

माता-पिता को सलाह दी गई है कि वे घर पर एक सख्त रूटीन बनाएं, स्क्रीन टाइम लागू करें और बच्चों को बाहर खेलने या शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करें.

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साइबर खतरों से सुरक्षा

इंटरनेट की दुनिया सिर्फ लत ही नहीं, बल्कि साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण जैसे खतरों से भी भरी है. नई नीति इन मुद्दों पर जागरूकता फैलाने और साइबर अपराध अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने पर जोर देती है. स्कूलों में टेक-फ्री पीरियड यानी बिना मोबाइल-गैजेट वाला समय भी शुरू किया जाएगा.

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन

इससे पहले कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार (20 मार्च 2026) को बजट पेश करते हुए स्पष्ट किया था कि मोबाइल और सोशल मीडिया की लत बच्चों के मानसिक विकास पर बुरा असर डाल रही है.

इसी के साथ ऐसा कड़ा फैसला लेने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया था, जबकि गोवा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी इस पर विचार कर रहे हैं.

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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