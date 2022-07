Karnataka Murder: कर्नाटक में आठ दिन में तीन लोगों की हत्या के बाद तनाव व्याप्त है. भाजपा युवा मोर्चा समिति के सदस्य प्रवीण नेट्टारू की हत्या कर दी गई थी, वहीं गुरुवार की शाम फिर से एक मुस्लिम युवक फाजिल पर एक कपड़े की दुकान के बाहर सरेआम धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है और धारा 144 लागू कर दिया गया है. दक्षिण कन्नडा जिले में ये दूसरी घटना है. पुलिस अलर्ट मोड पर है.Also Read - कर्नाटक बीजेपी नेता की हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आरोपी गिरफ्तार | Watch Video

मंगलुरु सीपी, एनएस कुमार ने कहा, कमिश्नरेट की सीमा के तहत सभी शराब की दुकानें 29 जुलाई को बंद रहेंगी. हर इलाके की कानून व्यवस्था के व्यापक हित में हमने सभी मुस्लिम नेताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने घरों में नमाज अदा करें, न्याय जल्दी और निष्पक्ष रूप से किया जाएगा. Also Read - UP News: सरकारी स्कूल के बच्चों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, अब यूनिफॉर्म के लिए मिलेंगे 1200 रुपये

मंगलुरु पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने कहा, घटना के पीछे के मकसद और दोषियों की पहचान की जांच की जा रही है… मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे निहित स्वार्थी समूहों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों के आगे न झुकें. Also Read - मुख्तार अंसारी पर 31 साल पुराने अवधेश राय मर्डर की केस डायरी गायब कराने के आरोप में मामला दर्ज

घटना के बाद कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा है कि अशांति ना फैलाएं नहीं तो यूपी का ‘‘ योगी मॉडल’’ लागू कर देंगे. बता दें बोम्मई से योगी मॉडल लागू करने की मांग की जा रही है. इसपर उन्होंने कहा कि अगर स्थिति की मांग हुई तो उत्तर प्रदेश में चल रही सरकार के ‘‘योगी मॉडल’’ को राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए अपनाया जा सकता है.

Karnataka | A youth, Fazil hacked to death by an unidentified group in Surathkal, in outskirts of Mangaluru

“He was attacked with a lethal weapon by a group of youth. Case filed at Surathkal PS. Sec 144 CrPC imposed at Surathkal, Mulki, Bajpe, Panambur,” says Police Commissioner pic.twitter.com/QliZy3cfUa

— ANI (@ANI) July 28, 2022