Karnataka, COVID-19, Bengluru, Coronavirus, News: बेंगलुरु: कर्नाटक में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच करीब 3000 लोग बेंगलुरु से 'लापता' है. राज्य के राजस्व मंत्री ए अशोक ने बुधवार को दावा किया कि कई संक्रमित लोगों ने अपने मोबाइल बंद कर लिए हैं और उनमें से करीब 3000 लोग बेंगलुरु से 'लापता' हैं. मंत्री ने मीडियाकर्मियों से कहा कि पुलिस से ऐसे लोगों का पता लगाने को कहा गया है. कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा, " 2,000-3,000 COVID-19 पॉजिटिव रोगियों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं और अपने घरों को खाली कर दिया है. इससे कोरोना वायरस का प्रसार हो सकता है. बाद में उन्हें ICU बेड के लिए दौड़ना पड़ता है. पुलिस उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रही है."

बता दें कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार रात से 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया है.

अशोक ने कहा, "हम लोगों को निशुल्क दवाइयां दे रहे हैं जिससे 90 प्रतिशत तक मामले नियंत्रित किए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने (संक्रमित लोगों) अपने मोबाइल फोन ही बंद कर लिए हैं. वे गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंच जाते हैं और फिर आईसीयू बेड तलाशते हैं. इन दिनों ऐसा ही हो रहा है." उन्होंने कहा कि कई संक्रमित लोगों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए हैं और अपने बारे में किसी को बता भी नहीं रहे इससे स्थिति काफी जटिल हो गई है.

मंत्री ने कहा, ”मुझे लगता है कि बेंगलुरु में कम से कम 2,000 से 3,000 लोगों ने अपने फोन बंद कर लिए हैं और अपने घर से कहीं और चले गए हैं. हमें पता नहीं चल रहा कि वे कहां गए हैं.”

