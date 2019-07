बेंगलुरू: कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस-जनता दल (सेकुलर) गठबंधन सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस के पांच और जद (एस) के तीन विधायकों ने शनिवार को अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार चूंकि कार्यालय में मौजूद नहीं थे, लिहाजा आठ विधायकों ने अपने इस्तीफे उनके निजी सहायक को सौंप दिए.

DV Sadananda Gowda, BJP on 11 Karnataka Congress-JDS MLAs submitting resignation to Speaker: They thought it’s high time to come out of that party&resigned from legislators post as they felt that continuing as MLAs was not good in the larger interest of their constituency & state pic.twitter.com/Q6f6gYe8wy

— ANI (@ANI) July 6, 2019