Karnataka News update: कर्नाटक सरकार ने आज मंगलवार को राज्‍य में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण (COVID19) के चलते अतिरिक्‍त रोकथाम उपायों की घोषणा की है. कर्नाटक सरकार ने आज देर शाम को राज्‍य में सभी रैलियों, धरना, प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है. शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्‍या सीमित कर दी है. नए आदेश के मुताबिक, खुले स्‍थान पर होने वाली शादी में 200 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि बंद जगह पर होने वाली शादी में 100 लोगों के शामिल होने की अधिकतम संख्‍या तय कर दी गई है. जिलों के डीसी को कोरोना के बढते मामलों को देखते हुए स्कूल बंद करने का निर्णय लेने को कहा गया है.Also Read - Andhra Pradesh Night Curfew: आंध्र प्रदेश में अब इस तारीख से लगेगा नाइट कर्फ्यू, जारी हुआ संशोधित गाइडलाइंस

Karnataka announces additional containment measures

“All rallies,dharnas,protests prohibited. Marriage functions are permitted with not more than 200 people in open spaces&100 people in closed places. Intensive surveillance to be conducted at border of Maharashtra, Kerala &Goa” pic.twitter.com/5GP14cbztq

— ANI (@ANI) January 11, 2022