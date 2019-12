बेंगलुरू: कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए गुरुवार को सुबह मतदान शुरू हो गए. अधिकारियों ने यह जानकार दी. जुलाई में कांग्रेस के 14 और जनता दल- सेकुलर (जद-एस) के तीन विधायकों के इस्तीफा देने पर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने पर ये सीटें रिक्त हो गई थीं.

Belagavi (Gokak): Voting underway at a polling station for by-poll to Gokak Assembly Constituency. #KarnatakaByelection pic.twitter.com/rtqRLS8Squ



चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि सभी 15 विधानसभा सीटों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह सात बजे मतदान शुरू हो गए. मतदान शाम छह बजे तक चलेगा. मतदान अथानी, कागवाड, गोकक, येल्लापुरा, हीरेकपुर, रानीबेन्नूर, विजयनगर, चिकबल्लापुरा, के.आर. पुरा, यशवंतपुरा, महालक्ष्मी लेआउट, शिवाजीनगर, होसाकोट, के.आर. पेटे और हुनसुर विधानसभा सीटों पर चल रहा है. इन 15 विधानसभा सीटों पर लगभग 38 लाख मतदाता हैं, जिनमें 19.25 लाख पुरुष और 18.52 लाख महिलाएं हैं.

#KarnatakaByelection: BJP candidate from Ranebennur Assembly constituency, Arun Kumar Guttur casts his vote at a polling station at Kodiyala Hospet in Ranebennur. pic.twitter.com/WmxLAGbP8P

— ANI (@ANI) December 5, 2019