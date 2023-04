कर्नाटक में अमित शाह बोले, 'वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने PFI को सिर पर चढ़ाया', राहुल गांधी बोले- 'हम सरकार में आ रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता'

Karnataka Assembly Election 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बयानबाजी का दौर तेज हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारवाड़ में शुक्रवार को कांग्रेस ने मेरे खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है. हमने PFI पर बैन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित किया है. मैं नहीं डरता हूं.आपको कोई आपत्ति है तो आकर बताइए कि क्यों PFI को चालू रखना चाहिए.वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने PFI को सिर पर चढ़ाया था. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस 70 साल से धारा 370 को एक बच्चे की तरह अपनी गोद में सहला रही थी. कांग्रेस, जेडीएस, सपा, बसपा, ममता सब कहते थे कि इसे मत हटाइए कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी. धारा 370 हट गई खून की नदियां तो छोड़िए किसी की कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई.

अमित शाह ने कहा कि भाजपा कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण की वापसी नहीं होने देगी. अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करती है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें ‘‘जहरीला सांप’’ कहते हैं, पार्टी ने अपना विवेक खो दिया है.