Karnataka Elections 2023: विवादों में रहे BJP नेता ईश्वरप्पा ने चुनावी राजनीति से लिया 'संन्यास'

Karnataka Assembly Election 2023, बेंगलुरु: भाजपा (BJP ) की कर्नाटक (Karnataka) की इकाई के वरिष्ठ नेता ( Senior leader) के.एस. ईश्वरप्पा ( KS Eshwarappa) ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को पत्र लिखकर 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के निर्णय की जानकारी दी और कहा कि वह चुनावी राजनीति से ‘संन्यास’ ले रहे हैं. कन्नड़ में लिखे अपने संक्षिप्त पत्र में पूर्व उपमुख्यमंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि यह निर्णय उन्होंने खुद लिया है.

बता दें कि कि ईश्वरप्पा अक्सर अपने बयानों और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के कारण विवादों में रहे हैं. भाजपा की कर्नाटक इकाई के पूर्व अध्यक्ष का यह फैसला ऐसे समय सामने आया है, जब पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे रही है.

ईश्वरप्पा ने पिछले चार दशकों में राज्य में पार्टी को मजबूत करने में पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. नड्डा को लिखे पत्र में ईश्वरप्पा ने कहा, मैं स्वेच्छा से चुनावी राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं. अतः मेरा अनुरोध है कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरे नाम पर विचार न किया जाए.