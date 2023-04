Karnataka Assembly Election 2023 : कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को हराने को भाजपा ने बनाई रणनीति

Karnataka Assembly Election 2023 : कर्नाटक में लिंगायत समाज के मतदाताओं को रिझाने की राजनीतिक लड़ाई के बीच भाजपा ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को विधान सभा चुनाव हराने की पूरी तैयारी कर ली है. सबसे दिलचस्प तथ्य तो यह है कि एक जमाने में लिंगायत जगदीश शेट्टार को भाजपा में बढ़ावा दिलवाने वाले लिंगायतों के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा ने ही अब उन्हें विधान सभा चुनाव में हराने का संकल्प ले लिया है और वही इस चुनावी अभियान की अगुवाई भी करते नजर आ रहे हैं.

भाजपा से विधान सभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने के कारण राज्य के बड़े लिंगायत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं. शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल विधान सभा क्षेत्र से सातवीं बार चुनाव लड़ रहे हैं.

कांग्रेस उन्हें सामने रखकर प्रदेश के लिंगायत मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं भाजपा शेट्टार को उनके ही मजबूत गढ़ में हराने की रणनीति पर काम कर रही है.

बीएस येदियुरप्पा ने मंगलवार रात को हुबली में लिंगायतों का सम्मेलन बुलाकर लोगों को यह बताया कि पार्टी ने किस तरह से जगदीश शेट्टार को विधायक, मंत्री, विधान सभा स्पीकर, विधान सभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री तक बनाया. लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है, विश्वास तोड़ा है और इसलिए जगदीश शेट्टार को किसी भी कीमत पर जीतना नहीं चाहिए.

येदियुरप्पा ने बैठक में यहां तक कहा कि वो स्वयं हुबली में रैली और रोड शो करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुबली में आएंगे. पार्टी शेट्टार को हराने के लिए पूरी तरह से एकजुट होकर मेहनत करेगी.