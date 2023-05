Hindi India Hindi

Karnataka Assembly Election 2023: कांग्रेस का मैनिफेस्टो, मुफ्त...मुफ्त...मुफ्त, Free में इतना कुछ

Karnataka Assembly Election 2023: कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है. इस मैनिफेस्टो में आपको मुफ्त...मुफ्त...मुफ्त यानी काफी कुछ मुफ्त में देने के वादे मिलेंगे.

Karnataka Assembly Election 2023: कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है. इस चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बताया है कि अगर वह सत्ता में आती है तो राज्य की जनता को क्या-क्या मिलेगा. हिमाचल प्रदेश की तरह ही कांग्रेस ने एक बार फिर कर्नाटक में भी पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को वापस लाने का वादा किया है. कांग्रेस के इस वादे के भरोसे हिमाचल में भी सफलता पाई थी और फिर सत्ता में आने के बाद पुरानी पेंशन स्कीम लागू भी कर दी.

कांग्रेस ने वादा किया है कि जितने भी लोगों ने साल 2006 से पहले सरकारी नौकरी हासिल की है उन्हें पुरानी स्कीम का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही कांग्रेस का वादा है कि सरकारी विभागों में खाली पड़ी सीटों पर एक साल के भीतर ही भरा जाएगा.

मुफ्त बिजली

इसके अलावा कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह राज्य के लोगों को 200 युनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी. दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने सबसे पहले राज्य के लोगों को 200 युनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था. इसी वादे के सहारे केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली की सत्ता में हैं. लगता है कांग्रेस ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी से यह वादा लिया है.

महिला मुखिया को 2000 रुपये मुफ्त

कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के एक और वादे को अपने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में शामिल किया है. कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वह कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जीतती है तो परिवार की महिला मुखिया को 2 हजार रुपये देगी. यह वादा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया था, जिसके बाद पार्टी को वहां बड़ी सफलता मिली और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं.

#WATCH | "I want to make Karnataka a global Karnataka. A Karnataka with peace, progress and positive approach," says Karnataka Congress president DK Shivakumar after the launch of party's manifesto for the upcoming #KarnatakaElections pic.twitter.com/AqTXF7UUP1 — ANI (@ANI) May 2, 2023

बेरोजगारों को 3000 रुपये मुफ्त

कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक और वादा किया है कि वह राज्ये के ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देगी. इसके अलावा डिपलोमाधारी बेरोजगारों को 1500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.

महिलाओं को बसों में मुफ्त सवारी

ऐसा लगता है कि कांग्रेस दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से खासी प्रभावित है. दिल्ली की तरह ही कांग्रेस ने कर्नाटक में भी महिलाओं को KSRTC/BMTC की बसों में मुफ्त सवारी का वादा किया है.

आरक्षण की डोज

कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है कि वह अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षण को 15 फीसद से बढ़कार 17 पर्सेंट और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 3 पर्सेंट से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अलावा कांग्रेस ने कहा है कि वह अल्पसंख्यकों के 4 फीसद आरक्षण को वापस लेकर आएगी और लिंगायत, वोक्कलिगा और अन्य समाजों के लिए भी आरक्षण लाएगी.

#WATCH | There is a ceiling imposed by Supreme Court. Now we want to amend the Constitution to make it 75% in order to accommodate all categories. We've to increase the ceiling: Former Karnataka CM and LoP Siddaramaiah on Congress to increase the ceiling and reservation from 50%… pic.twitter.com/XWKpWTte7k — ANI (@ANI) May 2, 2023

बजरंग दल और PFI एक कैटेगरी में

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा गया है कि वह राज्य में कानून को सख्ती से लागू करेगी. वह बजरंग दल और PFI जैसे संगठनों को किसी के अधिकारों का हनन नहीं करने देगी और समाज में शत्रुता नहीं फैलाने देंगे. कांग्रेस का कहना है कि ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वह कानून का उचित इस्तेमाल करेगी.

PFI को प्रतिबंधित करने के कांग्रेस की घोषणा पर भाजपा की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है –

#WATCH | PFI is already banned. Siddaramaiah govt withdrew cases of PFI. So they are saying that to appease Muslims they will ban Bajrang Dal. Congress is saying that PFI can't say that we will take revenge. Congress' manifesto looks like the manifesto of PFI and fundamentalist… pic.twitter.com/8rNrBszwxn — ANI (@ANI) May 2, 2023

टैक्स फ्री डीजल

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि वह मछुआरों को गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने में मदद करने के लिए हर साल 500 लीटर टैक्स फ्री डीजल भी उपलब्ध करवाएगी. वह मछलियों का सीजन खत्म होने पर मछुआरों को 6 हजार रुपये का अलाउंस भी देगी और गाय खरीदने में भी मदद करेगी. इसके अलावा गांव में ही कंपोस्ट सेंटर बनाया जाएगा, जिसे कोई महिला या युवा चलाएगा.

इसके अलावा कांग्रेस ने वादा किया है कि वह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक तरफ करके राज्य की अपनी एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएगी.

