कर्नाटक में कांग्रेस को जीत के स्टेज तक पहुंचाने वाले डीके शिवकुमार का जन्मदिन, क्या गिफ्ट में मिलेगी CM की कुर्सी

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत मिली. पार्टी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल गई. इस जीत का श्रेय कहीं न कहीं कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार को जाता है. उन्होंने पार्टी की जीत के लिए जबरदस्त रणनीति बनाई और स्थानीय मुद्दों के साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को इस तरह से उठाया कि राज्य में तीन साल से सत्ता में बैठी भाजपा उनसे लगभग आधी सीटों पर सिमट गई. आज यानी सोमवार 15 मई को डीके शिवकुमार का जन्मदिन है. ऐसे हैं उनके समर्थकों को उम्मीद है कि पार्टी इस बंपर जीत के बाद उनके नेता को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गिफ्ट करेगी.

डीके शिवकुमार कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के शिल्पकार रहे हैं. उन्होंने हर मुद्दे को बड़ी ही संजीदगी से उठाया. यहां तक कि नंदिनी बनाम अमूल मुद्दे पर वह खुलकर कर्नाटक के अपने दूध ब्रांड नंदिनी के समर्थन में आए. उन्होंने नंदिनी के बूथ पर जाकर कहा कि हमारे पास अपना दूध ब्रांड है, हमें गुजरात का दूध नहीं चाहिए. आज बेंगलुरू में उनके घर के बाहर बड़ा सा पोस्टर लगा है, जिसमें उनके समर्थकों ने उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी है. इसी तरह के पोस्टर बेंगलुरू और राज्य में अन्य जगहों पर भी लगे हैं.