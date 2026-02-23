  • Hindi
  • India Hindi
  • Karnataka Belagavi Temple Donation Box Note Mother In Law Death Wish

मंदिर के दानपात्र में ₹100 के नोट में मिली ऐसी चिट्ठी, पढ़कर पुजारी भी सदमे में, सास से इतनी परेशान कि...

यह घटना फरवरी 2026 में हुई, जब जत्रा के बाद दानपात्र खोला गया. मंदिर प्रबंधन ने बताया कि यह नोट अन्य चढ़ावों के बीच छिपा हुआ था.

Published date india.com Published: February 23, 2026 12:44 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
प्रतीकात्मक तस्वीर AI द्वारा बनवाई गई.
प्रतीकात्मक तस्वीर AI द्वारा बनवाई गई.

कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक अनोखी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. स्थानीय हुलीकुंटेश्वर मंदिर (Hulikunteshwar Temple) में हाल ही में हुए वार्षिक मेले के बाद दानपात्र की गिनती की जा रही थी. मंदिर के अधिकारी और कर्मचारी चढ़ावे की राशि गिन रहे थे, तभी उन्हें एक ₹100 के नोट के अंदर मुड़ी हुई एक छोटी चिट्ठी मिली. चिट्ठी पर हाथ से लिखा संदेश पढ़कर सभी स्तब्ध रह गए. उसमें लिखा था- “हे भगवान, मेरे दुख दूर करो और अगली यात्रा से पहले मेरी सास की मृत्यु हो जाए.”

सास की मौत की दुआ

यह प्रार्थना इतनी असामान्य थी कि गिनती करने वाले लोग कुछ पल के लिए हंसी और हैरानी के बीच झूलते नजर आए. जहां आमतौर पर भक्त सुख, शांति, स्वास्थ्य और परिवार की लंबी उम्र की कामना करते हैं, वहीं यहां किसी ने अपनी सास की मौत की दुआ मांगी थी.

नोट अन्य चढ़ावों के बीच

यह घटना फरवरी 2026 में हुई, जब जत्रा के बाद दानपात्र खोला गया. मंदिर प्रबंधन ने बताया कि यह नोट अन्य चढ़ावों के बीच छिपा हुआ था. संदेश में ‘अगली यात्रा’ का जिक्र जत्रा के संदर्भ में है, यानी भक्त ने अगले साल की जत्रा से पहले अपनी सास के जाने की कामना की.

औरत अपनी सास से इतना परेशान

यह दर्शाता है कि वह औरत अपनी सास से इतना परेशान थी कि भगवान से सीधे ऐसी कठोर प्रार्थना की. घटना की जानकारी तेजी से सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर फैल गई. मीडिया रिपोर्ट्स में इसे “Bizarre prayer” या “अनोखी चिट्ठी” बताया गया. नोट पर लिखी भाषा हिंदी में थी और यह स्पष्ट रूप से एक भक्त की व्यक्तिगत पीड़ा को दर्शाती है.

सास-बहू के रिश्ते की आम समस्या

मंदिर अधिकारियों ने इस घटना पर कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं की, क्योंकि यह निजी प्रार्थना थी. कर्मचारियों ने इसे मजाकिया लेकिन चौंकाने वाला बताया. कई लोगों ने इसे सास-बहू के रिश्ते की आम समस्याओं से जोड़कर मीम्स और कमेंट्स बनाए.

यह पहली ऐसी घटना नहीं है. इससे पहले कर्नाटक के कलबुरगी (Kalaburagi) में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी, जहां ₹20 के नोट पर “मेरी सास जल्दी मर जाए” जैसी प्रार्थना मिली थी. यह घटना सामाजिक संदेश भी देती है कि पारिवारिक तनाव कितने गहरे हो सकते हैं. जहां मंदिर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होते हैं, वहीं ऐसी प्रार्थनाएं मानवीय कमजोरियों को उजागर करती हैं. वायरल होने के बाद यह खबर लोगों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर रही है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.