सोनिया को बीजेपी विधायक ने 'विष कन्या' कहा, खड़गे के 'जहरीला सांप' वाले बयान पर मचा बवाल; Video

Karnataka Election 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी तकरार देखी जा रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री मोदी पर ‘जहरीले सांप’ वाली टिप्पणी पर हमला बोलते हुए कर्नाटक के बीजेपी विधायक बासनगौड़ा यतनाल ने UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी को ‘विषकन्या’ कहा है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी विधायक के इस बयान पर गहरी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भाजपा के एक विधायक ने सोनिया गांधी को विष कन्या कहा है. कल खड़गे जी के बयान का उन्होंने(भाजपा) पूरे देश में विरोध किया. उन्होंने कहा कि जहरीले सांप जैसा है, फिर भी उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए शब्द वापस लिया है.

भूपेश बघेल ने कहा कि आज उनके(भाजपा) विधायक द्वारा सोनिया गांधी जी को विष कन्या कहा गया है. इस मामले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कहते हैं ये देश जानना चाहती है.