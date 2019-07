नई दिल्‍ली: कर्नाटक से लेकर दिल्‍ली के बीच मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिरने पर संभावित सीएम का ये चेहरा मंगलवार को राजनीति की पिच से लेकर खेल के मैदान तक बैटिंग करते हुए नजर आया. जी हां यहां बात हो रही है कर्नाटक के पूर्व सीएम और राज्‍य के बीजेपी प्रमुख बीएस येदियुरप्‍पा की. आज जहां दिल्‍ली में कर्नाटक सरकार से बगावत कर चुके 15 विधायकों, स्‍पीकर आर रमेश कुमार और मुख्‍यमंत्री एचडी कुमार स्‍वामी के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी, वहीं, दूसरी येदियुरप्‍पा बेंगलुरु में अपनी पार्टी के विधायकों के साथ क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे थे.

बीजेपी के एमएलए बेंगलुरु के रामदा होटल में रुके हुए हैं, जहां येदियुरप्‍पा उनके साथ क्रिकेट खेला.वह हाथ में बैट लिए हुए बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस-जद(एस) के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली. कोर्ट इस मामले में बुधवार को सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगा. इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें बागी विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय लेने के लिए बुधवार तक का वक्त दिया जाए. साथ ही उन्होंने कोर्ट से इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने संबंधी पहले के आदेश में सुधार करने का भी अनुरोध किया.

Karnataka: BJP Karnataka President, BS Yeddyurappa played cricket with BJP MLAs at Ramada hotel in Bengaluru, earlier today. pic.twitter.com/BY6eYaU4o7

— ANI (@ANI) July 16, 2019