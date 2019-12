नई दिल्‍ली: कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी विधानसभा के उपचुनाव के लिए सोमवार को जारी मतगणना में 15 विधानसभा सीटों में से 12 में बढ़त बनाकर शानदार प्रदर्शन की ओर बढ़ती हुई दिख रही है. मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा के साथ उनके बेटे ने पार्टी की जीत का जश्‍न कुछ इस अंदाज में मनाते नजर आए. सीएम येदियुरप्‍पा के बेटे विजयेंद्र अपने पिता के सामने साष्‍टांग प्रणाम करते हुए नजर आए. वहीं, पिता येदुयुरप्‍पा अपने बेटे को मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए.

उपचुनाव के रुझानों को देखकर बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. वहीं, विरोधी पक्ष कांग्रेस और जेडीएस के खेमें में मासूसी नजर आ रही है.

Bengaluru: Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa celebrates with his son BY Vijayendra as BJP leads on 12 out of 15 seats in #KarnatakaAssemblyBypolls. pic.twitter.com/0uualeU8Yg

— ANI (@ANI) December 9, 2019