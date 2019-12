नई दिल्लीः कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे. मतगणना सुबह से ही जारी है. इन्ही उपचुनाव के नतीजों के आधार पर यह तय होगा कि क्या येदियुरप्पा अपनी चार महीने की सरकार को आगे और चला पाएंगे या नहीं. फिलहाल अभी तक के नतीजों पर नजर डाले तो भाजपा नौ सीटों पर आगे चल रही है जबकि कांग्रेस दो सीटों पर आगे है.

आपको बता दें कि अगर भाजपा इसमें छह सीटों में जीत हासिल करती है तो वह सत्ता में कायम रहेगी जबकि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए दूसरे घटक दलों को भाजपा से अधिक सीटें जीतनी होगी. बीजेपी के पास वर्तमान में 105 विधायक है, जिसमें एक निर्दलीय विधायक भी शामिल है.

Bengaluru: Counting underway for #KarnatakaBypolls; visuals from a counting center at Mount Carmel College. pic.twitter.com/gXOKdNiCWb

— ANI (@ANI) December 9, 2019