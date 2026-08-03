कर्नाटक कैबिनेट विस्तार: 19 मंत्रियों ने ली शपथ, 1 सीट अब भी खाली... जानें कौन नहीं पहुंचा

कर्नाटक में सोमवार को डीके शिवकुमार सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ. इसमें 19 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई. वहीं, कांग्रेस में नाराजगी की खबरें भी सामने आई.

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19 नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद भी राज्य मंत्रिमंडल में एक पद अभी खाली है. (Photo from IANS)

डीके शिवकुमार सरकार की पहली कैबिनेट विस्तार में 19 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली

हालांकि, 20 मंत्रियों के नाम सामने आए थे लेकिन गायत्री शांतिगौड़ा ने फिलहाल शपथ नहीं ली

मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस में विधायक यशवंतरायगौड़ा पाटिल ने इस्तीफा दे दिया

कांग्रेस ने विधानसभा और विधान परिषद के प्रमुख पदों के लिए भी नए नामों का ऐलान किया

Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आज (3 अगस्त) को अपना पहला कैबिनेट विस्तार किया. बेंगलुरु के लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 19 कांग्रेस विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई. हालांकि, कांग्रेस हाईकमान की 20 मंत्रियों की लिस्ट में शामिल इकलौती महिला नेता गायत्री शांतिगौड़ा समारोह में मौजूद नहीं थीं और उन्होंने शपथ भी नहीं ली.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गायत्री को चिक्कमगलूरु स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है. लेकिन अभी तक उनकी सदस्यता की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. इसी वजह से अभी के लिए उनका शपथ ग्रहण टल गया. 19 नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद भी राज्य मंत्रिमंडल में एक पद अभी खाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री सहित 34 मंत्रियों की अनुमति है.

किन-किन नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ

अब बात करें किन-किन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली तो उसमें एन. चलुवरायस्वामी, बसवराज रायरेड्डी, लक्ष्मण सावदी, मधु बंगारप्पा, एस.एस. मल्लिकार्जुन, बी. नागेंद्र, एच.सी. बालकृष्ण, के.एस. बसवंतप्पा, डॉ. अजय सिंह, पी.एम. नरेंद्रस्वामी, सी. पुट्टरंगशेट्टी, टी. रघुमूर्ति, रिजवान अरशद, शिवराज तंगडागी, रुद्रप्पा लामानी, बी.जेड. जमीर अहमद खान, संतोष लाड, के.एम. शिवलिंगे गौड़ा और विजयानंद कशप्पनवर शामिल हैं.

20 New ministers approved for inclusion into the Government of Karnataka: PM Narendraswamy

Shivaraj Tangadagi

Rudrappa Lamani

KS Basavanthappa

B Nagendra

T Raghumoorthy

BZ Zameer Ahmed Khan

Rizwan Arshad

Santosh Lad

Madhu Bangarappa

Putturangashetty

Mankala Vaidya

Dr Ajay Singh… pic.twitter.com/UHCO5s2OKu — ANI (@ANI) August 3, 2026

यशवंतरायगौड़ा वी. पाटिल का विधायक पद से इस्तीफा

कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नाराज नेताओं से धैर्य रखने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि सभी विधायकों को एक साथ मंत्री बनाना संभव नहीं है. उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार में उन्हें भी शुरुआत में मंत्री पद नहीं मिला था, लेकिन बाद में मौका मिला. इसके बावजूद पार्टी में असंतोष सामने आया. मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज इंडी सीट से विधायक यशवंतरायगौड़ा वी. पाटिल ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया.

कई वरिष्ठ नेता बाहर, संगठन में भी हुए बड़े बदलाव

कैबिनेट विस्तार के साथ कांग्रेस ने विधानसभा और विधान परिषद के कई अहम पदों पर भी नियुक्तियां की. पार्टी ने जी.एस. पाटिल को विधानसभा अध्यक्ष, ए.एस. पोन्नन्ना को उपाध्यक्ष, सलीम अहमद को विधान परिषद का सभापति और उमाश्री को उपसभापति बनाने का फैसला लिया. वहीं, एच.सी. महादेवप्पा, एच.के. पाटिल, दिनेश गुंडू राव, के. वेंकटेश, एम.सी. सुधाकर और लक्ष्मी हेब्बालकर जैसे कई वरिष्ठ नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली. इससे पार्टी के अंदर नाराजगी की चर्चा तेज हो गई हैं.