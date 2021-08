Karnataka Cabinet Expansion:कर्नाटक में राजनीतिक उठापटक के बाद येदियुरप्पा के बाद बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया है. बोम्मई अपने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए लगातार केंद्रीय नेताओं के संपर्क में हैं और आजकल दिल्ली में ही हैं. कर्नाटक में उपमुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, इसे लेकर मंथन जारी है. इस बीच सीएम बसवराज बोम्मई ने जानकारी दी कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज (बुधवार) को होगा और केंद्रीय पार्टी नेतृत्व से इसकी मंजूरी मिलने के बाद आज शाम को ही कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा.Also Read - 60 से ज्यादा बंदरों को दिया जहर, फिर बोरे में भरकर फेंक दिया | रणदीप हुड्डा ने शेयर किया Viral Video

सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा से विचार-विमर्श के बाद ही मंत्रियों का नाम तय होगा. उन्होने कहा कि पिछली टीम को ध्यान में रखते हुए इस बार भी मंत्रिमंडल को संतुलित रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि मंत्रियो का नाम तय करते समय क्षेत्रीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व के संतुलन पर भी ध्यान देना होगा. उप-मुख्यमंत्री के मसले पर भी चर्चा हो रही है. Also Read - Karnataka New CM Basavaraj Bommai: बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ, बेंगलुरु में मन रहा जश्न

सीएम बोम्मई ने कहा कि उप-मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग-अलग राय है. बी वाई विजयेंद्र के मसले पर बुधवार की बैठक में मुद्दा साफ हो जाएगा. Also Read - कौन हैं कर्नाटक के नए सीएम बसवराज सोमप्पा बोम्मई, जिनकी येदियुरप्पा करते हैं तारीफ, ऐसा है राजनीतिक सफ़र

Cabinet expansion will take place tomorrow. If I get the clearance from the Central party leadership tomorrow morning, the oath-taking ceremony will be held in the evening: Karnataka CM Basavaraj Bommai in Delhi pic.twitter.com/CZZA11IzOp

