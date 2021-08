Karnataka Cabinet Expansion Today: कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की कैबिनेट का आज विस्तार हो रहा है. दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से इस बारे में विचार विमर्श करने के सीएम ने बताया कि आज अपराह्न 2 बजकर 15 मिनट पर सभी नए विधायक राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय नेताओं की राय के मुताबिक इस बार कर्नाटक में कोई उपमुख्यमंत्री नहीं होगा.Also Read - Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक कैबिनेट का आज होगा विस्तार, उपमुख्यमंत्री कौन होगा, चल रहा मंथन

सीएम बोम्मई ने बताया कि मैंने सभी 29 विधायकों के नाम भेज दिए थे, जो आज कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे. लेकिन हाईकमान से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है कि इस बार कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा. सात मंत्री ओबीसी से तीन एससी से एक एसटी से 7 वोक्कलिग्स और 8 लिंगायत समूह के और एक रेड्डी और एक महिला मंत्री आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे.

I’ve sent names to the Governor. 29 MLAs will take oath today. This time High Command has said that there’ll be no Deputy CM. So, there will be no Dy CM. 7 OBCs, 3 SCs, 1 ST, 7 Vokkaligas, 8 Linagayats, 1 Reddy and 1 woman are part of the cabinet: Karnataka CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/r1gYZRvNiv

— ANI (@ANI) August 4, 2021