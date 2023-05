कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का आधिकारिक ऐलान, जी परमेश्वरा को मिला गृह मंत्रालय, देखिए मंत्रियों के विभागों की पूरी लिस्ट

Karnataka Cabinet Portfolio: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आधिकारिक तौर पर अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है. मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग समेत वे विभाग जो अभी तक किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं रहेगा.वहीं डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के पास प्रमुख व मध्यम सिंचाई और बेंगलुरु शहर का विकास, एच.के. पाटिल के पास कानून और संसदीय मामले, विधान, पर्यटन और दिनेश गुंडु राव के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृष्णा बायरेगौड़ा के पास राजस्व (मुजरई को छोड़कर) रहेगा.

सिद्धारमैया सरकार में कैबिनेट मंत्री जी परमेश्वरा के पास गृह मंत्रालय(खुफिया विभाग समेत) रहेगा. जमीर खान के पास अल्पसंख्यक विभाग और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के पास ग्रामीण व पंचायत विभाग रहेगा.