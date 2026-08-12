कर्नाटक कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, सीएम डीके शिवकुमार ने अपने पास रखे कौन-कौन से मंत्रालय, बाकी को क्या मिला?

Karnataka Cabinet: कर्नाटक में विभागों का बंटवारा हो गया है. डीके शिवकुमार ने वित्त विभाग और कैबिनेट मामले समेत कई विभाग अपने पास रखे हैं.

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कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार. (photo credit, IANS, for representation only)

Karnataka Cabinet: कर्नाटक में बुधवार को मंत्रालयों का बंटवारा हुआ. कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बुधवार को अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को विभाग सौंपे. सीएम शिव कुमार ने महत्वपूर्ण वित्त विभाग अपने पास रखा है. आइये जानते हैं कि बाकी मंत्रियों को कौन का विभाग दिया गया है.

सीएम ने कौन-कौन से विभाग अपने पास रखे

सीएम शिवकुमार ने वित्त के अलावा कैबिनेट मामले, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग अपने पास रखा है. वहीं, खुफिया, सूचना, कानून, न्याय और मानवाधिकार, संसदीय मामले और कानून-निर्माण, कृषि विपणन, नगर और ग्राम नियोजन आयुक्तालय, बीडीए और बीएमआरडीए क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी शहरी स्थानीय निकाय और बिना आवंटित सभी विभाग अपने पास रखे है.

किस मंत्री को क्या मिला

जमीर अहमद खान को आवास विभाग दिया गया. रामलिंगा रेड्डी को वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग दिया गया. लक्ष्मण सावदी को कृषि विपणन को छोड़कर सहकारिता विभाग सौंपा गया. रुद्रप्पा मनप्पा लमानी को चीनी और कपड़ा विभाग आवंटित किया गया, और के.एच. मुनियप्पा को समाज कल्याण विभाग दिया गया.

शिवराज तंगदागी को पिछड़ा वर्ग कल्याण और कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग सौंपा गया, जबकि यू.टी. खादर को अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग दिया गया. टी. रघुमूर्ति को एसटी कल्याण विभाग आवंटित किया गया, जबकि डॉ. अजय सिंह को लघु सिंचाई और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया.

चेलुवरायस्वामी को मेजर और मीडियम इरिगेशन, मधु बंगारप्पा को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, बसवराज राया रेड्डी को हायर एजुकेशन और शिवालिंगे गौड़ा को फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट से एक्साइज विभाग सौंपा गया.

मंत्री और विभाग