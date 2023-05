कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सीएम सिद्धारमैया के पास वित्त, डीके को सिंचाई; जी परमेश्वर को मिला गृह मंत्रालय

Karnataka Cabinet Portfolio: कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है. सीएम सिद्धारमैया के पास वित्त रहेगा.डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के पास सिंचाई और बेंगलुरु शहर का विकास, एचके पाटिल के पास कानून और संसदीय मामले, दिनेश गुंडू राव के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृष्णा बेयरे गौड़ा के पास राजस्व मंत्रालय रहेगा. जी परमेश्वर को गृह मंत्रालय मिला है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर बताया कि कर्नाटक कैबिनेट पोर्टफोलियो की सूची को हटा दिया गया है क्योंकि वर्तमान में राजभवन के पास मौजूद सूची में विसंगतियां पाई गई थी.