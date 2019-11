बेंगलुरु: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बेंगलुरु और दिल्ली कार्यालयों पर शुक्रवार को छापे मारे. सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि हां, छापे मारे गए हैं. विस्तृत जानकारी का इंतजार है. एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के एक प्राधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि सीबीआई के करीब छह अधिकारी सुबह करीब साढ़े आठ बजे बेंगलुरु कार्यालय पहुंचे और शाम पांच बजे तक छापेमारी की.

Karnataka: Central Bureau of Investigation (CBI) team conducted a raid on Amnesty International Group in Bengaluru, in connection with violation of Foreign Contribution Regulation Act (FCRA). The raid has now concluded. pic.twitter.com/PSMiynTqXb

