नई दिल्ली. कर्नाटक में पिछले एक पखवाड़े से ज्यादा समय से चल रहे राजनीतिक संकट का सोमवार को आखिरकार समापन हो गया. कर्नाटक विधानसभा में नवनियुक्त मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) के विश्वास मत के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पास कर दिया. भाजपा नेता येदियुरप्पा को बीते मंगलवार को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी. इससे पहले एचडी कुमारस्वामी की अगुवाई वाली कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया था. विश्वासमत प्रस्ताव पर हुई बहस में कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम सिद्दारमैया जबकि जेडीएस की तरफ से एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने बहस में भाग लिया.

सोमवार को विधानसभा में विश्वासमत का प्रस्ताव पेश करते हुए सीएम येदियुरप्पा ने कर्नाटक में सूखे और किसानों की समस्या की तरफ सदन का ध्यान दिलाया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाकर उनकी तरक्की के लिए काम करेंगे. येदियुरप्पा ने विपक्ष से आग्रह किया कि राज्य के विकास के लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, इसलिए सदन उनकी सरकार के पक्ष में अपना समर्थन दे. विधानसभा में विश्वासमत प्रस्ताव पर बहस करते हुए कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने जवाब दिया.

सिद्दारमैया ने विश्वास प्रस्ताव पर बहस करते हुए कहा, ‘4 दिन पहले इसी सदन में एचडी कुमारस्वामी ने अपनी सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश किया था. मैंने उस बहस में भी भाग लिया था, लेकिन तब क्या हुआ था इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता. मैं इस बहस में उन परिस्थितियों के बारे में बोल सकता था जिनमें येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा. मैं येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनने की शुभकामना देता हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि वे राज्य के लोगों के विकास के लिए काम करेंगे.’ कर्नाटक विधानसभा में विश्वासमत प्रस्ताव पर हुई बहस में जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी भाग लिया.

Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa wins trust vote through voice vote. pic.twitter.com/DvzzMmYCqa — ANI (@ANI) July 29, 2019

K’taka CM: There is drought. I want to address farmers’ issues. I’ve decided to give 2 installments of Rs 2000 to beneficiaries under PM Kisan scheme from state’s side. I appeal to opposition that we must work together. I appeal to House to unanimously express confidence in me. pic.twitter.com/TJYt0kbd5m — ANI (@ANI) July 29, 2019

Siddaramaiah: We hope you (BS Yediyurappa) will be chief minister but there is no guarantee of that. You are with the rebels, can you give a stable government? It’s impossible! I oppose this confidence motion because the reason is this government is unconstitutional and immoral. https://t.co/eaRQb550n7 — ANI (@ANI) July 29, 2019

Siddaramaiah: We’re elected to work for people&we must try to do that. I attempted this as CM&so did HD Kumaraswamy. Yediyurappa said admn has come to stand still&he wants to rectify that. It wasn’t the case. In coalition we worked towards bringing to force common minimum program https://t.co/yEW2SkANCc — ANI (@ANI) July 29, 2019

कुमारस्वामी ने विश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई. उन्होंने कहा, ‘मैंने 14 महीनों तक सरकार चलाई. इस दौरान मैंने आपके हर प्रश्न का जवाब दिया. मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन मुझे अब खुद को जवाब देना है. इन 14 महीनों के दौरान मैंने और मेरी सरकार ने कैसा प्रदर्शन किया, इसके बारे में सब जानते हैं. ये सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं. लोग जानते हैं कि मैंने क्या काम किया है.’ कुमारस्वामी ने कर्नाटक में सियासी संकट को लेकर कहा, ‘आपने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया. विधायकों को बागी बनाया. पिछले एक हफ्ते में क्या-क्या हुआ, मैं ये सारी बातें देख रहा था. विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में स्पष्ट संदेश दिया है.’

HD Kumaraswamy: Power is not permanent, even for Narendra Modi and JP Nadda. We will not try to bring down your number from 105 to either 100 or lower. You speak of drought, at least now let’s see how you will work. We will cooperate with you for the sake of people. #Karnataka https://t.co/XFDzstjAOX — ANI (@ANI) July 29, 2019

सियासी संकट को लेकर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कुमारस्वामी ने कहा, ‘मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सत्ता स्थाई नहीं है. नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा भी हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे. हम आपको सत्ता से हटाने या 105 विधायकों की संख्या को 100 तक लाने का प्रयास नहीं करेंगे. आपने अभी सूखे की बात की है, आप इसको लेकर क्या करेंगे, हम ये देखना चाहेंगे. राज्य के लोगों की भलाई के लिए हम इसमें आपका सहयोग करेंगे.’