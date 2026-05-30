Karnataka CM Oath: आखिर 3 जून को ही क्यों शपथ लेंगे DK शिवकुमार, दो वजहों में से एक सबसे खास

Karnataka New CM DK Sivakumar Oath Ceremony: डीके शिवकुमार ने अपने ज्योतिष से मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तारीख तय की है.

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डीके शिवकुमार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ @Instagram

Karnataka New CM DK Sivakumar Oath Ceremony: कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के इस्तीफा देने के बाद अब डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है. इस संबंध में शनिवार को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक भी होगी, जहां पार्टी के सभी एमएलए उन्हें अपना नेता चुनेंगे. इसके बाद डीके शिवकुमार लोकभवन जाकर गवर्नर थावरचंद गहलोत से इस सिलसिले में मुलाकात करेंगे.

ज्योतिष विद्या पर तय हुई तारीख

डीके शिवकुमार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्होंने अपने ज्योतिष से मिलकर शपथ कार्यक्रम की तारीख भी तय कर ली है. उनकी शपथ के लिए 3 जून का मुहूर्त निकला है और शिवकुमार अब गवर्नर से मिलकर इसी तारीख को शपथ लेने का समय निर्धारित करेंगे. खबरें हैं कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे डीके शिवकुमार का शपथ ग्रहण समारोह साधारण ही रहेगा.

2023 में ही तय हो गया था शिवकुमार का CM बनना

इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां वैसी नहीं होंगी, जैसी आमतौर पर चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक पार्टियां करती हैं. कर्नाटक में 2023 विधानसभा चुनावों में बहुमत मिलने के बाद ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने यहां बारी-बारी दो मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले लिया था. इसके मुताबिक ढाई-ढाई साल के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार राज्य में मुख्यमंत्री पद संभालेंगे लेकिन सिद्धारमैया इस पारी में 3 साल तक सीएम रहे और उन्होंने गुरुवार को इस पद से रिजाइन किया.

शपथ समारोह में राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिवकुमार बहुत ही आध्यात्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने शपथ ग्रहण की तारीख अपने ज्योतिष बेल्लूर द्वारकानाथ से मिलकर शुभ मुहू्र्त के अनुसार तय की है. मीडिया सूत्रों के मुताबिक, शपथ के लिए ज्योतिष के अलावा दूसरा प्रमुख कारण यह भी है कि इस दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांघी के भी मौजूद रहने की उम्मीद है.

नई सरकार में दो उपमुख्यमंत्री भी लेंगे शपथ

माना जा रहा है कि कर्नाटक की नई सरकार में दो मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे. एक उपमुख्यमंत्री दलित समुदाय से होगा, जबकि दूसरा उपमुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से होगा. पार्टी दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से उपमुख्यमंत्री का पद देकर सत्ता में संतुलन बनाए रखना चाहती है. कहा जा रहा है कि शिवकुमार की कैबिनेट में सिद्धारमैया के बेटे यतिंद्र सिद्धारमैया को भी अहम पोर्टफोलियो मिल सकता है.

देश में 4 राज्यों में सत्ता संभाल रही है कांग्रेस

राष्ट्रीय राजनीति में 2014 से बाहर चल रही कांग्रेस इस वक्त देश के 4 राज्यों में ही सत्ता में है. उसने हाल ही में केरल में गठबंधन की सरकार बनाई है, जबकि कर्नाटक के अलावा हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी उसकी सरकार है.