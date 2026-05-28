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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया इस्तीफे का ऐलान, ब्रेकफास्ट मीटिंग में बताया फैसला

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah To Step Down: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार इस ऐलान से पहले दिल्ली दौरे पर थे. दोनों ने यहां कांग्रेस हाईकमान के साथ इस विषय पर चर्चा की थी.

Written by: Arun Kumar
Updated: May 28, 2026, 11:24 AM IST
DK Shivkumar and Siddaramaiah
बेंगलुरु में ब्रैकफास्ट मीटिंग के दौरान DK शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया @PTI

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah To Step Down: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान अपनी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के सामने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि वह आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे देंगे. अब डीके शिवकुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं.

इस सिलसिले में दोनों नेता बीते दिनों से नई दिल्ली में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और हाईकमान से बात की थी. बुधवार को ब्रेकफास्ट मीटिंग में जब सिद्धारमैया ने अपने इस्तीफे की बात की तो इस मीटिंग में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी वहां मौजूद थे. सीएम के ऐलान के बाद शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए और उन्होंने डीके को गले लगा लिया.

और पढ़ें: Karnataka: सिद्धारमैया ने किया इस्तीफे का ऐलान, क्या डीके शिवकुमार को मिलेगी कमान? जानिए कर्नाटक में क्या चल रहा है

इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावर चंद गहलेत से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन गहलोत इस वक्त पारिवारिक कारणों से राज्य से बाहर हैं. सिद्धारमैया राज्यपाल के दफ्तर जाकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं. खबरें हैं कि इस्तीफा देने से पहले सिद्धारमैया आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव और कर्नाटक के इनचार्ज रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात करेंगे.

इस बीच न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से अभी तक राजभवन से कोई समय नहीं मांगा है. थावरचंद गहलोत अभी कर्नाटक से बाहर हैं और ऐसे में अगर सिद्धारमैया चाहें तो राजभवन सचिवालय जाकर भी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं. राज्यपाल यहां आने के बाद उनका इस्तीफा मिलने की जानकारी दे सकते हैं या फिर उन्हें मुलाकात के लिए बुला सकते हैं.

सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अब डीके शिवकुमार को विधायक दल का नेता चुनेगी. इसके बाद वह राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी. ऐसी भी अटकलें हैं कि सिद्धारमैया के बेटे शिवकुमार के नए मंत्रीमंडल में शामिल हो सकते हैं. जैसा कुछ समय पहले बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी नई सरकार के मंत्रीमंडल में हुआ था.

बता दें कांग्रेस ने कर्नाटक में सीएम बदलने की यह स्क्रिप्ट मई 2023 में ही लिख दी थी. तब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में मुख्यमंत्री के पद को लेकर ठन गई थी. तब ही राहुल गांधी ने राज्य में रोटेश्नल सीएम का यह फॉर्म्यूला तय किया था.

इसके मुताबिक ये दोनों शख्स ढाई-ढाई साल सीएम का पद संभालेंगे. लेकिन नंवबर 2025 में सरकार के ढाई साल पूरे होने के बावजूदऐसा नहीं हुआ लेकिन डीके ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था. अब सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद राज्य के दोनों बड़े दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से इस सिलसिले में बातचीत कर इस पर राजी हो गए हैं.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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